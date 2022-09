Entornointeligente.com /

Datafolha: 72% dos brasileiros esperam do próximo presidente ações diferentes das de Bolsonaro Pesquisa também apontou que saúde, educação e emprego são prioridade na hora de decidir o voto. Levantamento foi feito entre 30 de agosto e 1º de setembro. Por g1

02/09/2022 20h00 Atualizado 02/09/2022

1 de 1 O presidente Jair Bolsonaro durante evento em Brasília no dia 30 de agosto de 2022 — Foto: Adriano Machado/Reuters O presidente Jair Bolsonaro durante evento em Brasília no dia 30 de agosto de 2022 — Foto: Adriano Machado/Reuters

Dados da última pesquisa Datafolha , encomendada pela Globo e pelo jornal «Folha de S.Paulo», divulgados nesta sexta-feira (2) apontam que 72% dos brasileiros esperam que a maior parte das ações do próximo presidente eleito sejam diferentes das ações de Jair Bolsonaro (PL). Já 26% preferem que as ações sejam iguais, e 2% não opinaram.

Datafolha : Lula tem 45%, Bolsonaro 32%, Ciro 9% e Tebet 5% PÁGINA ESPECIAL: Veja os números por sexo, idade e religião

O percentual dos que preferem que as ações sejam diferentes é maior entre as mulheres: 76%. O índice registrado entre os homens é de 68%. A preferência por mudança nas ações do próximo presidente é de 81% (acima da média geral) entre os eleitores mais jovens, de 16 a 24 anos; na parcela dos mais pobres (79%), e na região Nordeste (79%).

O total de eleitores que preferem continuidade nas ações do governante é maior entre empresários (53%), eleitores com renda superior a 10 salários mínimos (40%) e evangélicos (36%).

Entre os eleitores de Jair Bolsonaro, 68% preferem que as ações sejam na maior parte iguais às ações atuais, e 29% preferem que sejam diferentes. Já entre os eleitores de Lula (PT), 96% desejam que as ações do próximo presidente sejam diferentes, e 3% preferem que se mantenham.

A área em que mais eleitores querem ver ações diferentes é a saúde (75%), seguida por geração de emprego e renda (71%), educação (71%) e combate à violência (66%).

O levantamento foi feito entre 30 de agosto e 1º de setembro, com 5.734 pessoas em 285 municípios. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

