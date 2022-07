Entornointeligente.com /

Datafolha: 71% dizem estar totalmente decididos sobre voto para presidente; 28% declaram que ainda podem mudar Os eleitores mais convictos são os que pretendem votar no ex-presidente Lula, candidato pelo PT, e no atual presidente, Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL. Por g1

29/07/2022 06h49 Atualizado 29/07/2022

1 de 1 Montagem de fotos com Lula e Bolsonaro — Foto: Ton Molina e André Ribeiro/Estadão Conteúdo Montagem de fotos com Lula e Bolsonaro — Foto: Ton Molina e André Ribeiro/Estadão Conteúdo

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (29) mostra 71% dos eleitores dizem estar totalmente decididos sobre o voto para presidente, enquanto 28% declaram que ainda podem mudar.

Segundo a pesquisa, os eleitores mais convictos são os que pretendem votar no ex-presidente Lula , candidato pelo PT, e no atual presidente, Jair Bolsonaro , que tenta a reeleição pelo PL. Entre os que declaram voto em Lula, 79% dizem estar totalmente decididos e 20% podem mudar. Para Bolsonaro, os índices são de 79% e 21%.

O levantamento contratado e divulgado pelo jornal «Folha de S.Paulo» ouviu 2.556 pessoas em 183 cidades do país entre quarta (27) e quinta (28). A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-01192/2022.

Os eleitores de Ciro Gomes (PDT) e de Simone Tebet (MDB) demostram que ainda podem trocar de candidato. Entre os que escolheram Ciro, 34% afirmam estar totalmente decididos e 65% podem mudar. Entre os eleitores de Tebet, esses números são 39% e 59%, respectivamente.

Os quatro candidatos (Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet) são os que mais têm intenção de voto dos brasileiros, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (28). No primeiro turno, Lula tem 47% das intenções de voto; Bolsonaro, 29%; Ciro, 8%; e Simone, 2%. Veja todos os números da pesquisa de intenção de voto aqui .

