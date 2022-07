Datafolha: 64% não votariam em nome apoiado por Bolsonaro em SP, e 51% não votariam em indicado por Lula

Entornointeligente.com /

01/07/2022 07h05 Atualizado 01/07/2022

1 de 1 Lula e Bolsonaro — Foto: Estadão Conteúdo Lula e Bolsonaro — Foto: Estadão Conteúdo

Pesquisa do Instituto Datafolha divulgada na madrugada desta sexta-feira (1º) no site do jornal «Folha de S.Paulo» aponta que 64% dos entrevistados não votariam de forma alguma em um nome apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo .

De acordo com a pesquisa, 17% talvez apoiariam um candidato apoiado pelo presidente. Outros 17% com certeza seguiriam a indicação e 2% não opinaram.

O levantamento torna Bolsonaro o pior padrinho político para os que disputam cargos no estado de São Paulo.

51% responderam que não votariam em um indicado de Lula (PT) , e 24% indicaram que iriam atender ao ex-presidente. 23% disseram «talvez».

Bolsonaro é o segundo colocado na corrida presidencial, segundo o instituto. Lula (PT) lidera na intenção de votos. Ciro Gomes (PDT) está em terceiro.

A pesquisa ouviu 1.806 pessoas entre os dias 28 e 30 de junho em 61 cidades paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

Os resultados:

Você apoiaria um candidato apoiado por Jair Bolsonaro em SP?

Sim: 17% Não: 64% Talvez: 17% Não sabe: 2%

Você apoiaria um candidato apoiado por Lula em SP?

Sim: 24% Não: 51% Talvez: 23% Não sabe: 2%

Você apoiaria um candidato em SP apoiado pelo seu prefeito?

Sim: 15% Não: 50% Talvez: 31% Não sabe: 4% Outras respostas: 1%

