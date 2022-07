Entornointeligente.com /

Datafolha: 56% veem ameaças de Bolsonaro como sérias, mas não acreditam em golpe A maioria dos brasileiros não acredita na possibilidade de um golpe por parte de Bolsonaro: 56% afirmam não ver chance de isso acontecer, enquanto 37% acreditam que o presidente pode concretizar suas ameaças. Por g1

30/07/2022 10h48 Atualizado 30/07/2022

1 de 1 O presidente Jair Bolsonaro em imagem de 6 de julho no Palácio do Planalto — Foto: Adriano Machado/Reuters O presidente Jair Bolsonaro em imagem de 6 de julho no Palácio do Planalto — Foto: Adriano Machado/Reuters

A maioria dos brasileiros vê ameaças do presidente Jair Bolsonaro (PL) como sérias, mas não crê em golpe, aponta pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (30) pelo jornal «Folha de S.Paulo».

Para 56% dos entrevistados, os ataques e as ameaças de Bolsonaro, quando ataca a segurança das urnas eletrônicas e ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), por exemplo, devem ser levados a sério pelas instituições do país.

Paralelamente, a maioria dos brasileiros não acredita na possibilidade de um golpe por parte de Bolsonaro: 56% afirmam não ver chance de isso acontecer, enquanto 37% acreditam que o presidente pode concretizar suas ameaças.

A mais recente pesquisa do Datafolha foi realizada nas últimas quarta (27) e quinta (28), com uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos.

A preocupação em relação às ameaças de Bolsonaro cresce entre os 47% que dizem votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): destes, 61% enxergam os ataques do presidente como algo sério, enquanto 33%, não.

Já entre os 28% que declaram voto no próprio Jair Bolsonaro, 50% consideram as ameaças algo que merece atenção, enquanto 40% afirmam que não merecem.

