Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Rock in Rio Orçamento de 2023 Mega-Sena Álbum da Copa Datafolha: 54% aprovam gestão do governador Romeu Zema em MG; 11% reprovam Entre os entrevistados, 32% dos entrevistados consideram a gestão do atual governador regular e 4% não souberam responder. Margem de erro é de três pontos percentuais. Por g1 Minas — Belo Horizonte

01/09/2022 19h12 Atualizado 01/09/2022

1 de 1 Romeu Zema (Novo) — Foto: Reprodução/EPTV Romeu Zema (Novo) — Foto: Reprodução/EPTV

Pesquisa do Instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º), encomendada pela TV Globo e pela «Folha de S.Paulo», mostrou que 54% dos entrevistados aprovam a gestão do governador Romeu Zema ( Novo ) em Minas Gerais, 11% reprovam e 32% avaliam como regular.

Veja os resultados da pesquisa:

Ótimo/bom: 54% Regular: 32% Ruim/péssimo: 11% Não sabe: 4%

A pesquisa ouviu 1.212 pessoas entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro em 62 cidades mineiras. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-03654/2022.

Na comparação com a pesquisa anterior , de 18 de agosto, houve variação para cima na taxa de aprovação (de 47% para 54%), e oscilação para baixo na taxa de avaliação regular (de 33% para 32%), na de reprovação (de 15% para 11%) e no índice de eleitores sem opinião (de 5% para 4%).

A aprovação do governo Zema é mais alta entre os que têm renda familiar mensal de mais de 5 a 10 salários mínimos (70%), entre os próprios eleitores (76%) e entre os que aprovam o governo Bolsonaro (78%).

Não houve diferenças significativas na taxa de aprovação entre os moradores do interior (54%) e os da Região Metropolitana de Belo Horizonte (52%).

Por outro lado, observa-se taxas de reprovação mais altas entre os eleitores de Kalil (23%) e entre os que reprovam o governo Bolsonaro (18%).

Vídeos mais vistos do g1 Minas:

50 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com