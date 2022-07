Entornointeligente.com /

Datafolha: 53% dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum, contra 36% de Lula Ciro Gomes está em seguida, com 25% de rejeição, segundo pesquisa que ouviu 2.556 pessoas nos dias 27 e 28 de julho em 183 cidades brasileiras. Por g1

28/07/2022 20h53 Atualizado 28/07/2022

1 de 1 Bolsonaro, Lula e Ciro — Foto: Antonio Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo; Marcelo Brandt/G1; Marcelo Brandt/G1 Bolsonaro, Lula e Ciro — Foto: Antonio Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo; Marcelo Brandt/G1; Marcelo Brandt/G1

Pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira (28) pelo jornal «Folha de S. Paulo» mediu a rejeição entre os presidenciáveis: o levantamento aponta que 53% não votariam de jeito nenhum em Jair Bolsonaro (PL) para presidente da República; a rejeição a Lula (PT) é de 36%.

Ciro Gomes (PDT) é o terceiro mais rejeitado: 25% dizem que nunca votariam no candidato.

O instituto apontou que Lula tem 47% da intenção de votos no primeiro turno , seguido por Bolsonaro com 29%. Ciro Gomes aparece em terceiro com 8%. A pesquisa ouviu 2.566 eleitores nos dias 27 e 28 de julho em 183 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

No levantamento anterior, o presidente tinha 55% de rejeição e o ex-presidente, 35%. Bolsonaro oscilou para baixo e Lula oscilou para cima, ambos dentro da margem de erro.

Conhecimento dos candidatos

A pesquisa também mediu o quanto cada candidato é conhecido pelo público. Lula e Bolsonaro são conhecidos por praticamente todos os eleitores. Ciro Gomes está logo atrás.

A candidata mais desconhecida é Sofia Manzano (PCB), seguida por Leonardo Péricles (UP).

