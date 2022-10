Entornointeligente.com /

Datafolha: 52% dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum; Lula é rejeitado por 40% A pesquisa foi feita nos dias 30 de setembro e 1º de outubro e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-00245/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Por g1

01/10/2022 18h07 Atualizado 01/10/2022

1 de 1 Lula (PT) e Bolsonaro (PL). — Foto: Reprodução Lula (PT) e Bolsonaro (PL). — Foto: Reprodução

Pesquisa do instituto Datafolha divulgada neste sábado (1º), contratada pela Globo e pela «Folha de S.Paulo», aponta que 52% não votaria no presidente Jair Bolsonaro ( PL ) de jeito nenhum. Os que dizem não votar em Lula ( PT ) são 40%.

Bolsonaro manteve o mesmo percentual de rejeição da pesquisa anterior, publicada em 29 de setembro . Lula passou de 39% para 40%.

Padre Kelmon (PTB) é o terceiro mais rejeitado, com 26%.

Veja os índices de todos os candidatos:

Jair Bolsonaro (PL): 52% (no levantamento anterior, eram 52%) Lula (PT): 40% (39% no levantamento anterior) Padre Kelmon (PTB): 26% (19% no levantamento anterior) Ciro Gomes ( PDT ): 22% (24% no levantamento anterior) Soraya Thronicke (União Brasil): 16% (15% no levantamento anterior) Simone Tebet (MDB): 14% (15% no levantamento anterior) Felipe D'Ávila (Novo): 12% (15% no levantamento anterior) Vera (PSTU): 11% (15% no levantamento anterior) Léo Péricles (UP): 11% (15% no levantamento anterior) Sofia Manzano (PCB): 10% (13% no levantamento anterior) Eymael (DC): 9% (12% no levantamento anterior) Votaria em qualquer um: 1% (1% no levantamento anterior) Rejeita todos: 1% (1% no levantamento anterior) Não sabe: 3% (3% no levantamento anterior)

O levantamento divulgado hoje também apontou que Lula tem 50% dos votos válidos no primeiro turno, enquanto Bolsonaro tem 36%. Em terceiro está Simone Tebet, com 6%.

Foram ouvidas 12,8 mil pessoas, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, em 310 municípios de todas as regiões do país. O levantamento, que tem nível de confiança de 95%, foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-00245/2022.

