Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Giorgia Meloni na Itália Guerra na Ucrânia Jade Picon Escândalos de Armie Hammer Datafolha: 52% dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum; Lula é rejeitado por 39% A pesquisa ouviu 6.800 pessoas, entre 27 e 29 de setembro, em 332 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. Por g1

29/09/2022 18h10 Atualizado 29/09/2022

1 de 1 Lula (PT) e Bolsonaro (PL). — Foto: Reprodução Lula (PT) e Bolsonaro (PL). — Foto: Reprodução

Pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira (29), contratada pela Globo e pela «Folha de S.Paulo», aponta que mais da metade do eleitorado (52%) não votaria no presidente Jair Bolsonaro ( PL ) de jeito nenhum. Os que dizem não votar em Lula ( PT ) são 39%.

PÁGINA ESPECIAL: Veja todos os números da nova pesquisa Datafolha

Ambos os candidatos mantiveram os mesmos percentuais de rejeição da pesquisa anterior, publicada em 22 de setembro .

Ciro Gomes ( PDT ) é o terceiro mais rejeitado, com 24% – mesmo percentual da pesquisa anterior.

Quando comparado com a primeira pesquisa da série, de maio deste ano, Bolsonaro aparece dois pontos abaixo do registrado naquele mês (54%). Já Lula aparece seis pontos acima — marcou 33% em maio.

O levantamento divulgado hoje também apontou que o ex-presidente tem 50% dos votos válidos no primeiro turno , enquanto Bolsonaro tem 36%. Em terceiro está Ciro Gomes (PDT), com 6%.

A pesquisa ouviu 6.800 pessoas, entre 27 e 29 de setembro, em 332 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com o nº BR-09479/2022.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com