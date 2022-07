Entornointeligente.com /

Datafolha: 45% reprovam governo Bolsonaro; aprovação é de 28% No último levantamento, em junho, índice negativo tinha sido de 47%. A aprovação era de 26%. Oscilação está dentro da margem de erro. Por g1 — São Paulo

28/07/2022 23h33 Atualizado 28/07/2022

Levantamento do Instituto Datafolha divulgado na noite desta quinta-feira (28) pelo site do jornal «Folha de S.Paulo» mostrou que 45% dos entrevistados consideram o governo de Jair Bolsonaro (PL) ruim ou péssimo . Na pesquisa anterior, em junho, o índice de reprovação era de 47% . A oscilação está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2% para mais ou para menos. Outros 28% aprovam a gestão .

Veja os resultados da pesquisa:

Ótimo/bom: 28% (26% no levantamento de junho; 25% em maio, 25% em março) Regular: 26% (26% no levantamento de junho; 27% em maio; 28% em março) Ruim/péssimo: 45% (47% no levantamento de junho; 48% em maio; 46% em março) Não sabe: 1% (1% no levantamento de junho; 1% em maio, 1% em março)

A pesquisa ouviu 2.556 pessoas nos dias 27 e 28 de julho em 183 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-01192/2022.

O melhor desempenho de Bolsonaro se dá entre aqueles que recebem entre 5 a 10 salários mínimos e evangélicos –ambos com 37% de aprovação. O pior, entre os nordestinos, com 49% de rejeição.

Bolsonaro segue como presidente com a pior avaliação em igual tempo de mandato entre todos os presidentes eleitos após a redemocratização do país. Em julho de 1998, Fernando Henrique Cardoso tinha 38% de aprovação e 19% de reprovação. Em julho de 2006, Lula tinha 38% de aprovação e 21% de rejeição. Dilma Rousseff (PT), em 2014, tinha 32% de aprovação e 29% de rejeição. FHC, Lula e Dilma se reelegeram.

