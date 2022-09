Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Rock in Rio Ataque na Argentina Bilionários do Brasil Gasolina mais barata Datafolha: 1 em cada 4 pessoas recebe ou mora com alguém que recebe Auxílio Brasil 67% dos beneficiários afirmaram que não pretendem fazer empréstimo consignado. O levantamento foi feito entre 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Por g1

02/09/2022 20h00 Atualizado 02/09/2022

1 de 1 Celular com aplicativo do Auxílio Brasil, ao lado de notas de real. — Foto: André Melo Andrade/Immagini/Estadão Conteúdo Celular com aplicativo do Auxílio Brasil, ao lado de notas de real. — Foto: André Melo Andrade/Immagini/Estadão Conteúdo

Dados da última pesquisa Datafolha , encomendada pela Globo e pelo jornal «Folha de S.Paulo», divulgados nesta sexta-feira (2) apontam que 24% dos entrevistados recebem ou moram com alguém que recebe o Auxílio Brasil do governo federal.

PÁGINA ESPECIAL: Veja os números do Datafolha por sexo, idade e religião

O Datafolha perguntou sobre qual de quatro tipos de benefícios sociais é mais comum entre os entrevistados. Os índices de beneficiários ficaram estáveis em relação à pesquisa anterior, realizada em 18 de agosto. Veja os resultados:

Você ou alguém da sua casa recebe:

Auxílio Brasil: 24% (eram 25%) Vale Gás do governo federal: 9% (eram 8%) Benefício Caminhoneiro: 1% (mesmo na anterior) Benefício Taxista: 1% (mesmo da anterior)

O levantamento foi feito entre 30 de agosto e 1º de setembro, com 5.734 pessoas em 285 municípios. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Empréstimo consignado

O Datafolha também perguntou aos entrevistados que recebem o Auxílio Brasil se eles pretendem fazer empréstimo consignado a partir de setembro . A lei que permite esse tipo de crédito – com desconto direto na fonte – foi sancionada no dia 18 de agosto pelo governo federal.

Entre os que recebem o benefício ou moram com alguém que recebe, 67% afirmaram que não pretendem fazer o empréstimo consignado. Já 27% responderam que pretendem fazer, e 6% não souberam responder.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com