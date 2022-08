Darwin Núñez pide perdón por su expulsión

Entornointeligente.com /

Darwin Núñez , expulsado a la hora de juego del partido que su equipo, el Liverpool, disputó el lunes ante el Crystal Palace, pidió perdón por haber dejado al conjunto de Jurgen Klopp en inferioridad.

Núñez cayó en la trampa del defensa del Crystal Palace, el danés Joachim Andersen, que se tiró al suelo cuando el atacante sudamericano puso su cabeza contra la suya.

«Soy consciente de la fea actitud que tuve. Estoy para aprender de mis errores y no volverá a pasar más», dijo en redes sociales del nuevo delantero del Liverpool .

Darwin Núñez fue expulsado a falta de 33 minutos para el final del encuentro en Anfield . El Liverpool perdía por 0-1 ante el Crystal Palace. A pesar de quedarse con diez jugadores, el tanto del colombiano Luis Díaz evitó la derrota del equipo de Klopp.

El Liverpool aún no ha ganado en lo que va de Premier. Cuenta sus partidos por empates y ya está a cuatro puntos de distancia del Manchester City, líder de la clasificación.

Tras el encuentro, el técnico Jurgen Klopp reprendió al delantero uruguayo, que debutó en Anfield con su nuevo equipo, por la expulsión.

«Por supuesto que es roja. Lo provocan todo el rato, pero esa no es forma de comportarse. Darwin ya sabe que esa no es la reacción que debe tener. Los centrales le harán eso, pero esa no es la reacción», dijo Klopp.

