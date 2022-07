Darwin Núñez: el premio que ganó, qué compañero odiaba y el peso de ser el sucesor de Suárez y Cavani

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La temporada de Darwin Núñez fue más que destacada. 34 goles con la camiseta de Benfica por toda competencia, tantos anotados a grandes de Europa y la frutilla de la torta: su transferencia a Liverpool .

Antes de recalar en los Reds, Núñez disfruta de sus últimos días de vacaciones y tras pasar por Maldivas y Dubai, donde se encontró con Ivan Rakitic , se encuentra en Almería, la tierra natal de su pareja, la española Lorena Mañas.

Hasta allí fue A Bola el diario portugués para otorgarle el premio Bola de Plata , que gana año tras año el máximo anotador de la liga lusa que en la última temporada fue el uruguayo gracias a los 26 tantos que marcó.

«Estoy muy feliz de haber sido el máximo goleador de Portugal. Estoy muy agradecido a mi familia, a mi mujer y a mi hijo que desde que llegó todo resultó mejor», expresó en diálogo con el medio tras recibir el premio.

«El trofeo va a quedar donde diga mi esposa (risas), pero donde seguro va a quedar es en la casa de mi hijo porque este trofeo es para él y para ella. Le tengo que agradecer a todos: compañeros, entrenadores, hinchada. Cada vez que mire este trofeo me voy a acordar de Benfica y de la forma que me trataron», sostuvo el artiguense.

La tapa del diario A Bola de Portugal con Darwin Núñez. La pregunta era inevitable y se la terminaron haciendo. Luego de ser goleador en Portugal; ¿podrá ser el máximo goleador de Europa? «Claro que sueño con una Bota de Oro. Para eso tengo que trabajar mucho todos los días. Mi deber es entrenar y hacerlo bien que luego en los partidos las cosas salen naturalmente y hay que demostrar que estamos para grandes objetivos. Primero voy a trabajar para entrar en el equipo y después veremos cómo se dan las cosas», subrayó.

La carrera de Núñez no ha hecho más que ir creciendo, pero Núñez se detuvo en un momento que lo marcó y que le dio confianza para ir en pleno ascenso: «Hice un gol en el clásico ante Nacional en Estados Unidos, volvimos al Campeonato Uruguayo e hice tres goles y ahí Almería hizo una propuesta y le pedí al presidente de Peñarol que me deje salir porque era una buena oportunidad que no me quería perder».

Darwin Núñez. Foto: OficialCAP El resto de la historia ya es conocida. Sus números en España le abrieron la puerta en Portugal con cifra récord: 24 millones de euros, la compra más cara de la historia del Benfica.

«En ningún momento sentí el peso de ser el jugador más caro en la historia del Benfica. Mi trabajo es jugar al fútbol y como soy delantero, hacer goles y no creo que ese rótulo ejerciera presión en mi pasaje por Benfica», sostuvo el atacante.

Fue al llegar a las Águilas donde se cruzó con un jugador muy particular: Nicolás Otamendi. «Apenas lo conocía de verlo en la TV. Solo lo conocía por ver sus partidos en la televisión y lo odiaba. Realmente la odiaba», sostiene Núñez. «Pero fue el jugador que más me sorprendió. Es un jugador que va a la lucha en todo momento y eso me identifica mucho. Lo que es el destino, fuimos a jugar en el mismo equipo y ahora somos amigos de por vida», indicó y agregó: «Cuando estuvo en los partidos de Argentina contra Uruguay… le puse todos los nombres».

Nicolás Otamendi y Darwin Núñez celebra uno de los goles del Benfica ante Famalicao. Foto: Reuters. Si de selección uruguaya se habla, es imposible no trazar el paralelismo en la carrera de Núñez en relación a la de Luis Suárez o Edinson Cavani y sobre eso también se refirió.

«Siento un gran orgullo cuando dicen que puedo ser el sucesor de ellos. Son jugadores top que pasaron por grandísimos equipos siendo goleadores. Son grandes referencias para mi porque juegan en la misma posición en la que yo juego. Cuando voy a la selección y me encuentro con ellos, siempre estoy atento a lo que dicen porque ellos tienen mucha experiencia después de jugar mundiales y grandes competencias», sostuvo.

Del Mundial también habló y admitió: «Tengo que entrenar mucho para ganarme mi lugar en un Mundial. Ese es otro sueño que también tengo, participar en un Mundial con Suárez y Cavani y el resto del plantel de la selección».

Y la pregunta de un medio portugués no podía faltar: qué espera del Uruguay-Portugal en Qatar. «Tenemos que trabajar mucho porque falta poco para el Mundial. Trabajar para reconocer cómo juega Portugal. Son dos selecciones muy fuertes y tengo la certeza de que va a ser un partido muy competitivo. Tenemos que estar al mejor nivel para jugar contra Portugal», expresó.

El saludo entre Darwin Núñez y Luis Suárez. Foto: Nicolás Pereyra. Los buenos números, los registros que batieron récords y lo hecho en los partidos de Champions League hicieron que Liverpool pusiera los ojos en él.

«Lo de Liverpool lo supe un par de semanas antes de que se concretara. Ahí mi representante me dijo que había una posibilidad. Hablamos durante esas semanas, lo analizamos bien porque para mí era un gran equipo, pero también tengo que verlo desde lo familiar», admitió.

Consultado sobre si era cierto que mantuvo diálogo con Klopp tras esos encuentros confesó: «Klopp me miró y se sonrió. Porque la verdad creo que no habla español y yo entiendo poco inglés».

El artiguense tampoco dudó en mostrar su admiración a Virgil Van Dijk y Mohamed Salah quienes lo destacaron: «Un orgullo que digan eso de mi. Son jugadores top, de alto nivel a los que enfrenté sin ningún miedo porque al final son personas como tú o yo. Ahora voy a Liverpool, voy a conocerlos personalmente y voy a entrenar con ellos así que cosas alguna cosa buena saldrá de eso».

Darwin Núñez en su presentación como nuevo jugador de Liverpool. Foto: Prensa Liverpool. RELACIONADAS Mohamed Salah renovó su vínculo con el Liverpool y contó qué sintió sobre el arribo de Darwin Núñez Tres futbolistas uruguayos entre los mejores 100 de la temporada europea Ugarte y Satriano entre los uruguayos que más aumentaron su valor en 2022: conocé el Top 10

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com