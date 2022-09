Darwin Machis se estrenó como goleador del FC Juárez y lo salvó de la derrota

Entornointeligente.com /

Luis «El Teacher» Cárdenas.- El delantero venezolano Darwin Machis se estrenó como goleador del FC Juárez, salvándolos de la derrota, luego de marcar en el octavo minuto del agregado, desde el punto penal, sellando el empate a dos entre su club y Cruz Azul, en partido correspondiente a la decimosegunda fecha de la Liga MX, resultado que le permite a los «Bravos» continuar con su racha sin perder, ahora en cuatro duelos seguidos, aunque también lleva tres duelos empatados en fila y se mantiene en zona de play offs.

Machis arrancó el duelo en el banquillo de suplentes y no fue sino hasta el 70′ cuando el estratega argentino Rolando Cristante decidió enviarlo a la cancha con el marcador en contra 0-2. No fue sino hasta el 86′ cuando el paraguayo Darío Lezcano descontaba y le brindaba esperanzas al local, que en el octavo minuto del extenso agregado vio como el criollo definía desde el manchón, con un remate por alto al costado derecho del guardameta, quien pese a adivinar no lo pudo sacar.

Así, ya Machis deja su sello en México, donde apenas necesito tres partidos (uno solo como titular) y 105 minutos para festejar su primer tanto en Centroamérica. No anotaba desde el primero de mayo del presente año, por lo que pasaron exactamente cuatro meses, en tiempos que aún vestía la camiseta del Granada y donde curiosamente lo hizo en tiempo de agregado, de local y culminando el duelo con igualdad.

LINK ORIGINAL: Balonazos

Entornointeligente.com