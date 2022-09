Darvish y Álvarez fueron los más brillantes en la semana de MLB

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El lanzador derecho de los Padres de San Diego, Yu Darvish , y el toletero de los Astros de Houston, Y ordan Álvarez, fueron distinguidos la tarde este lunes como los nuevos «Jugadores de la Semana» en el mejor béisbol del mundo.

Yu Darvish: 14 scoreless innings, 15 Ks

Yordan Alvarez: .520 BA, 5 HR

Your NL and AL @chevrolet Players of the Week! pic.twitter.com/SyU7yOB5hD

— MLB (@MLB) September 19, 2022 Un lanzador y un bateador se apoderaron de los premios en la última semana de competencia que se llevó a cabo en las Grandes Ligas. Primeramente, el japonés de 36 años de edad estuvo imbatiable durante sus dos últimas apariciones sobre el montículo, donde se midió contra las baterías de los Marineros de Seattle y los Diamondbacks de Arizona.

El diestro se mostró extremadamente sólido en sus actuaciones, pues combinando los dos cotejos, el japonés dejó marca de 2-0 en 14 innings de labor con solo tres hits permitidos y un boleto concedido, mientras que retiró a 15 bateadores por la vía rápida.

Con esto, el exlanzador de los Cachorros de Chicago, Dodgers de Los Ángeles y Rangers de Texas ostenta un récord en la temporada de 15-7 en 28 salidas a la lomita, en las que ponchó a 183 rivales y tiene una EFE de 3.05.

En cuanto al poderío con el madero se refiere, Yordan Álvarez le ganó la pulseada a Aaron Judge por el premio en la Liga Americana, pues el cubano de 25 años de edad no dejó duda alguna a su merecida distinción al batear para .520 durante los últimos siete días de acción gracias a cinco cuadrangulares y diez carreras impulsadas que ayudaron a los Astros de Houston a asegurar definitivamente su presencia en los playoffs.

Álvarez es una verdadera bujía ofensiva para la novena dirigida por Dusty Baker, ya que pese a pasar por un slump en un tiempo no muy lejano, el slugger pudo recuperar el nivel que estaba demostrando al comienzo de la campaña y, actualmente, posee unos destacados numeritos de 37 jonrones y 93 impulsadas producto de 130 imparables que lo llevan a batear para un promedio de .304.

Deinelbith Blanco/Unión Radio

