Darío Vivas: La única vía para construir una patria soberana es la Revolución Bolivariana

ÚN.- Ante las agresiones sistemáticas de la derecha nacional e internacional contra Venezuela, el pueblo reafirma su convicción de que la única vía para construir una nación libre y soberana es la Revolución Bolivariana, señaló el vicepresidente de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Darío Vivas.

Desde la sede de la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (Cantv), ubicada en la avenida Libertador en Caracas, indicó que los venezolanos están conscientes de las verdaderas intenciones del imperialismo norteamericano, razón por la cual a diario afianzan su compromiso con la defensa del territorio nacional.

“Este es un pueblo que está clarito que el imperialismo norteamericano lo que quiere es ponerle la mano a nuestros recursos. Es un pueblo de libertad, de independencia y que está dispuesto a defender palmo a palmo, centímetro a centímetro, del territorio ante cualquier tipo de ataque” , dijo en transmisión de Venezolana de Televisión (VTV).

Vivas destacó que Venezuela es un símbolo de resistencia frente a la hegemonía imperial, que intenta sembrar terror en los pueblos del mundo.

En referencia al sabotaje perpetrado contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), ocurrido el jueves 7 de marzo, apuntó que gracias al trabajo conjunto del Gobierno Nacional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el pueblo fue posible superar el ataque que se prolongó durante más de 72 horas.

“Hoy tenemos una victoria popular. El pueblo ha demostrado su consciencia, la capacidad que tiene para resistir y para avanzar por eso estamos en la calle”, agregó.

Venezuela se moviliza este sábado en la “Gran Marcha de la Victoria”, desde la avenida Libertador, hasta la avenida Urdaneta a la altura del Palacio de Miraflores, en Caracas.

