Darío Sztajnszrajber, un «rockstar» de la filosofía que habla del amor y llega al Sodre

En el ámbito de la filosofía, Dario Sztajnsrajber es un rockstar. Y tiene con qué construir esa imagen: es divulgador, catedrático, llena teatros y escribió varios best-sellers. Además, conduce en radio Demasiado humano , y en televisión Mentira la verdad . También es influencer con más de 420 mil seguidores en Twitter y casi 900 mil en Instagram.

En sus redes sociales se muestra haciendo ejercicio, dando conferencias en Alemania o con su perra Mina. Y encima da charlas que se convierten en éxitos de convocatoria. Se presentó el pasado 26 y 27 de octubre en el Antel Arena con dos charlas y mañana se presenta en el Auditorio Adela Reta del Sodre. Entradas por Tickantel desde 700 pesos.

Sobre el ser un rockstar de la filosofía y El amor es imposible , la charla que lo trae a Uruguay -donde presenta cinco tesis sobre la imposibilidad del amor-, dialogó con El País.

Darío Sztajnszrajber. Foto: Raúl Schiavazappa —¿Te sentís un rockstar de la filosofía?

—La verdad estoy sorprendidísimo. Pasan los años y no puedo creer el impacto que generó este trabajo de divulgar la filosofía. Empezó con una llegada juvenil, mis primeros trabajos son de programas de televisión en el canal Encuentro que llegaron a las aulas y se dio un fenómeno muy particular que los chicos fueron llevando estas cosas que hago a sus casas y fueron arrastrando a sus padres. Fue un efecto inesperado.

—Eso se debe a un lenguaje llano, para todo público.

—Sí. La divulgación tiene dos grandes patas: lo pedagógico en el sentido de la sencillez y el darle mil vueltas a una idea; y es la posibilidad de cotidianizar temas que en general parecen elitistas, abstractos o demasiado solemnes para que uno lo lleve a su cotidiano. Por ejemplo, estás en un cumpleaños y te agarra un dejo de tristeza, y te des cuenta de que en realidad tenés un problema y aunque el sentido común diga que el cumpleaños es estar «pum para arriba,» no dejás de darte cuenta de que estás cada vez más cerca de la muerte. Son esos temas que la filosofía trabaja y que en el cotidiano no le da lugar. Lo tercero es quitarle a la filosofía esta cosa aparata y ligarla con el arte.

Dario Sztajnszrajber, un filósofo con mucho público —¿El amor está sobrevaluado?

—Hay una forma hegemónica o dominante del amor que está sobrevaluada. No significa que el amor en sí mismo lo esté, porque no creo que haya una única versión del amor. El problema es que nuestra sociedad impone esa lectura del amor como si fuese la única en la que fue construida nuestra subjetividad amorosa. Entonces, lo primero y más importante es deconstruir esa forma hegemónica; y en esa deconstrucción uno nota que hay una concepción más banal del amor ligado al sujeto. El amor se volvió más una propiedad de la persona que busca completarse y pierde lo más interesante que tiene el amor: el encuentro con el otro. Si el amor es siempre del otro, entonces es difícil que nos cierre o permita expandirnos. Lo que está sobrevaluado es esta idea que enamorándote vas a alcanzar el sentido de la vida. La vida no tiene sentido, entonces pensar que con el amor vas a alcanzar ese sentido es otro de los componentes ilusionistas de la versión amorosa.

—El amor lo has abordado en Mentira la verdad y Demasiado humano pero en Montevideo vas a presentar cinco tesis sobre lo imposible del amor.

—Son cinco abordajes acerca del porqué consideramos que esa imposibilidad es lo que le da al amor su diferencial. La imposibilidad del amor no es algo negativo, lo negativo es creer que esa imposibilidad del amor puede ser alcanzada. Teniendo claro esto vamos a poder desarmar las falsas formas en que el amor se da en nuestra vida y terminamos convencidos de estar atravesados por un amor que al final no deja de ser egoísta, manipulador, farmacológico, religioso. Hay que desarmar esas figuras del amor en las que hemos sido educados para que, si hay un amor genuino, nos lleve puesto y nos provoque una revolución en nuestra forma de amar y relacionarnos con el otro.

—¿Se puede adelantar alguna de esas tesis?

—Hay una que dice que el amor es imposible porque siempre llega a destiempo. Ahora, eso no significa que no pueda darse, sino que nos exige o nos interpela para ver si podemos cambiar nuestra relación con el tiempo. Cómo nuestra vida cotidiana es una vida atravesada por un tiempo lineal, cronológico que no nos deja relacionarnos de un modo más cualitativo con nuestras emociones y afectos.

