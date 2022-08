Darío Osorio seguiría su carrera en Inglaterra… A qué equipo iría, cuánto habrían pagado y cuándo dejaría la U

Entornointeligente.com /

El futuro de Darío Osorio, al parecer, está decidido. Si bien faltan algunos detalles por afinar, la U vendería al joven futbolista al Wolverhampton. Según información de El Mercurio, el elenco inglés pagaría 5.3 millones de dólares por el 85% del pase.

Osorio, de 18 años, emergió este año en el primer equipo estudiantil y ha tenido un gran rendimiento . El mediocampista ofensivo lleva siete goles en 22 partidos y se ha ganado convocatorias a la selección.

Los azules en estos momentos pelean por no descender y Osorio es pieza clave. El jugador no partiría ahora, si no que a principios de 2023. Puedes leer la nota completa aquí. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com