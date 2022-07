Darío Gómez y los amores que conquistaron su despechado corazón

Entornointeligente.com /

El Rey del despecho, Darío Gómez , murió este 26 de julio de un infarto a sus 71 años. Por medio de una publicación que realizó su amigo Luis Alberto Posada , se conoció la triste historia.

Varios de los artistas populares enviaron sus mensajes a través de sus redes sociales. Entre los primeros estuvo, El Charrito Negro, Jhonny Rivera, Arelys Henao, Francy Montalvo y Pipe Bueno.

Todos quedaron pasmados por esta noticia y no pudieron evitar cantar sus canciones con todo el alma.

No solo sus fans lloraron por su muerte, sino aquellas personas que estuvieron en su corazón, con las que compartió la mayor parte de su vida.

A sus 18 años se casó con una mujer que conoció en Medellín, Martha Nubia. Sin embargo, en la boda se presentó un asesinato. A partir de ese momento, algunos aseguraron que las desgracias siempre estuvieron presentes en su relación.

De este amor nacieron tres hijos, y a pesar de que estuvieron por un tiempo felices, tuvieron varios choques porque ella no creía que él tuviera futuro.

Por lo cual, se separó de Martha. En una entrevista aseguró que gracias a ella él empezó a cantarle al despecho.

«Yo tengo que estar muy agradecido de mi primera esposa, si no hubiera sido por ella no me hubiera dedicado a cantarle al despecho. Yo no podía desaprovechar esas vivencias y ahí dije: ‘Voy a denominar este despecho’», aseguró en la entrevista.

Luego conoció a Olga Lucía Archila y duró 30 años con ella. Y fue ahí cuando se dio a conocer por su talento. Producto de su amor nacieron sus otros hijos.

Aproximadamente en el 2016 se separaron, pero legalmente jamás lo hicieron. Tiempo después se convirtió en su mánager.

Se conoció que tuvo otros amores, pero casi no se sabe de ellos.

