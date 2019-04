Darán sólo 4 horas de luz al día al Zulia

Entornointeligente.com / Referencial Omar Pietro, gobernador del estado Zulia, anunció que el plan de racionamiento en la entidad contempla cortes eléctricos por un lapso de 4 a 6 horas. Resaltó que el cronograma fue establecido de manera que no “trastoque tanto la cotidianidad de los zulianos”. Pese a ello, reconoce que la suspensión del servicio podría extenderse: “El daño al Sistema Eléctrico Nacional fue grave, y afectó a los transformadores que se encargan de generar y distribuir la energía por todo estado. Cada vez que intentábamos reconectar la energía el Sistema se caía. Dijo que el cumplimiento del cronograma dependerá de lo que reciban por el Sistema Interconectado. “Anoche (miércoles) tuvimos 700 mw y pudimos energizar muchos circuitos que no estaban en el cronograma”. Manifestó que Corpoelec trabaja por aumentar la generación termoeléctrica con la reactivación de las plantas Termo Zulia, que sumará 138 megavatios y Ramón Laguna, que ofrecerá un aporte de 70 según su comportamiento. También señaló que el Gobierno regional considera traer barcazas al estado para aumentar la carga. Sobre el abastecimiento de agua potable aseguró que lograron colocar en Planta C dos generadores de 1.000 kv, para mantener el bombeo de agua a las comunidades. Sostuvo que mantendrán el plan de distribución de agua para las zonas que no les llega el líquido. LINK ORIGINAL: Tenemos Noticias

