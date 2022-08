Dardos de Herrera y Pinilla a la U más una dura crítica de Zampedri a los azules: Las frases que dejó el clásico universitario

Entornointeligente.com /

Universidad Católica goleó por 3-0 a Universidad de Chile en un nuevo clásico y hundió a los azules en el fondo de tabla del Campeonato Nacional 2022.

En un duelo unilateral en el Estadio Nacional, los cruzados pasaron por encima de su eterno rival y volvieron a festejar en este encuentro que cada vez se le hace más difícil a la U.

Tras el encuentro, varias frases analizaron el partido en el recinto de Ñuñoa , que volvía a recibir el clásico universitario tras dos años.

» Era el jugador más desequilibrante y cambia el esquema completo por tapar la banda de la UC. Es como si la Argentina de Maradona lo dejara fuera porque necesitaba cubrir un aspecto defensivo del rival, guardando proporciones. Es absurdo. El esquema deja mucho que desear», lanzó Johnny Herrera en su rol de comentarista en TNT Sports contra el técnico Diego López. Y sentenció: » Hubo muchas malas decisiones de López para este partido, nos aburrimos de analizar a la Católica, del análisis que hicimos y por dónde iba a atacar , uno no se explica lo que le pasa a los técnicos, todos sabemos de la forma de que juega Católica», añadió.

» López desarmó lo poco y bueno que tenía, que es el mediocampo que estaba utilizando. Poner a Poblete por la banda es perderlo, son muchas malas decisiones para este partido», reclamó.

También fue muy crítico el ex goleador Mauricio Pinilla , que en su ventana en radio Agricultura, cuestionó duramente a su ex club.

» Es súper sensible lo que vive la U en este momento. Si pensamos que venía en alza, la realidad es otra . La U está metida en el fondo de la tabla a la espera de lo que haga Coquimbo y Deportes Antofagasta, pero es preocupante», remarcó.

Asimismo, disparó: «Si volvemos atrás en el tiempo, la U tiene un plantel que no es para competir al primer nivel. Si desciende es porque tiene un plantel incompleto, no tiene plantel de equipo grande. No tiene nada que hacer, tiene que jugar como equipo chico para salvarse «.

Por su parte, el técnico azul Diego López lamentó que » jugamos contra un equipo que demostró ser superior, el primer y el tercer gol fueron errores nuestros, que no debemos cometer en estos partidos . El segundo fue un gran gol de ellos, sabíamos que ellos tenían calidad y que podían encontrar esos espacios».

Sobre la ausencia de Darío Osorio como titular, dijo que » yo hice la elección, vi en la semana mejor al equipo que entró y la idea era que entrara y cambiar el partido como otras veces. A veces sale bien y otras sale mal, esto lo decidí yo, lo elegí de esta forma y no hay nada raro. El jugador no va a ser vendido «.

Su contraparte, Ariel Holan , indicó que » en un clásico nunca sabes lo que puede pasar. Nos propusimos tener el control del juego, sin entrar en un partido emocional. La U es un rival duro, con grandes futbolistas y un cuerpo técnico que intentó contrarrestar lo nuestro. El triunfo me deja muy satisfecho».

Del momento de su equipo, el ex Independiente planteó que «cuando no estabilizas tu nivel de rendimiento te haces poco eficaz y eso te lleva a situaciones delicadas. Hay que ser realistas, nosotros estamos reconstruyendo nuestro tejido futbolístico. Estabilizar un equipo no es sencillo. Le está costando a Diego López o como le costó a Quinteros en su momento con Colo Colo».

Además, tuvo enormes palabras para el «Huaso» Mauricio Isla, asegurando que «con él, Pinares y Fuenzalida estamos logrando una gran circulación de balón. Estoy muy contento con Isla, es un futbolista importantísimo para el fútbol chileno. Creo que está lejos de su techo «.

Uno que tuvo palabras duras contra su rival fue el goleador cruzado Fernando Zampedri , quien consignó que «hicimos un gran partido, trabajamos muy bien en la semana. Venimos mejorando, se demostró en partidos anteriores. Nos costó un poco encontrar la idea de Ariel, pero se nota que la vamos encontrando, hicimos un gran fútbol «.

«Por ahí cuidamos mucho la pelota, de esa forma encontramos los espacios. Ellos nos regalaron la pelota todo el partido. Los centrales de ellos se preocupaban de lanzar nada más y nosotros estábamos bien parados, recuperamos rápido y siempre tuvimos un jugador libre para avanzar «, tiró.

Finalmente, el meta de la franja, Matías Dituro mencionó que «estoy muy contento por cómo se dio el resultado, el equipo mostró lo trabajado en la semana, lo que pensábamos, y eso nos da un salto de calidad. Este partido era muy importante para dar ese salto y crecimiento como equipo, por momentos lo hicimos muy bien y es un triunfo justo «. ¿Encontraste algún error? Avísanos

