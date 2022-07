Dar à luz em cenário de guerra, na última maternidade que resiste, em Donetsk

Entornointeligente.com /

A apenas 40 quilómetros da linha da frente da guerra, em Donetsk, mantém-se em funcionamento a única e última maternidade de toda a região que ainda está sob controlo ucraniano. No interior do edifício, em Pokrovsk, dezenas de mulheres enfrentam a natural ansiedade pré-parto e o stress provocado pela guerra, na iminência de um ataque que tenha capacidade de destruir o edifício e as vidas nele contidas. Diante das janelas do centro materno-infantil, há sacos de areia empilhados. «Já aconteceu várias vezes assistirmos a partos durante bombardeamentos», refere o médico obstetra Ivan Tsyganok, em entrevista à Reuters.

Katya Buravtsova, de 35 anos, tem no colo o filho quando a Reuters visita a maternidade, a 13 de Julho. Illiusha nasceu prematuro, após parcas 28 semanas de gestação. «Teria zero chances de sobrevivência se não fosse pelo centro», garante o médico Tsyganok. «Tomámos conta dele 24 horas por dia.» Se não tivesse dado à luz na maternidade, Buravtsova «podia ter tido o parto num celeiro», à semelhança de outras mulheres da cidade Kurakhove, que foi bombardeada.

O nascimento prematuro de Illiusha ainda é uma excepção à regra, na Ucrânia, mas a tendência está a inverter-se. Desde o início da guerra, a 24 de Fevereiro, 19 dos 115 bebés que nasceram na maternidade, em Pokrovsk​, foram prematuros — uma taxa de 16,5%. A Organização Mundial da Saúde estima que, em anos anteriores, a mesma taxa rondava os 9%. Associados ao stress causado pelo conflito estão outros problemas na gestação, nomeadamente a insuficiência placentária, que consiste numa transferência deficitária de oxigénio e nutrientes da mãe para o feto.

Viktoriya Sokolovska, de 16 anos, aguardava o momento de dar à luz quando a Reuters visitou Pokrovsk​. «A guerra está a deixar-me muito nervosa», lamentou. Temia que o seu nervosismo afectasse o bebé, mas tal não aconteceu. Emilia nasceu perfeitamente saudável.

Fachada da Maternidade de Pokrovks, em Donetsk, leste da Ucrânia. O centro serve uma população de 340 mil pessoas, de acordo com dados fornecidos à Reuters pelo governo regional de Donetsk MARKO DJURICA/REUTERS Sacos de areia estão empilhados diante das janelas da Maternidade MARKO DJURICA/REUTERS Médico Ivan Tsyganok, 56 anos, no interior da Maternidade de Pokrovsk, em Donetsk. Tsyganok teme que o stress causado pela guerra conduza a um aumento de partos prematuros – um medo que é sustentado pelos dados perliminares de um estudo que foi partilhado com a Reuters MARKO DJURICA/REUTERS Katya Buravtsova, 35 anos, pega no colo o seu filho Illiusha no interior da Maternidade. O bebé nasceu prematuramente, após 28 semanas de gestação MARKO DJURICA/REUTERS Bebé Illiusha descansa na Maternidade onde nasceu prematuro, com apenas 28 semanas de gestação. Graças a uma incubadora e aos cuidados recebidos no hospital, ele encontra-se de boa saúde MARKO DJURICA/REUTERS Maria descansa no interior da Maternidade Pokrovsks, na região de Donetsk. Os médicos notam que o stress provocado pelo conflito tem impacto sobre a gravidez MARKO DJURICA/REUTERS O médico Ivan Tsyganok, 56, no seu gabinete, na Maternidade de Pokrovsk. «Às vezes temos de assistir o parto durante bombardeamentos», diz o médico à Reuters. «O parto é um processo que não pode ser interrompido» MARKO DJURICA/REUTERS Uma enfermeira no interior da cozinha da Maternidade de Pokrovsk. As salas de parto são afastadas das paredes exteriores do edifício MARKO DJURICA/REUTERS Enfermeiras no interior da Maternidade, que fica a 40 quilómetros de distância da frente de guerra mais próxima MARKO DJURICA/REUTERS Elena Derdel, 33 anos, vigia a sua filha Vanhelia no interior da Maternidade. Desde 24 de Fevereiro, quando estalou a guerra, 19 em 115 bebés nasceram prematuros – uma taxa (16,5%) mais alta do que nos anos anteriores MARKO DJURICA/REUTERS Katia Morozova, 29 anos, segura no colo a sua filha Evgenia, no interior da Maternidade, em Donetsk MARKO DJURICA/REUTERS Marina Tupata, 26 anos, observa a sua bebé Sofia, com seis dias de vida, a ser examinada pelos médicos no interior da Maternidade MARKO DJURICA/REUTERS Irina Budakova, 24 anos, segura nos braços o seu filho de dois dias, que ainda não tem nome MARKO DJURICA/REUTERS Iryna Salamatina, 36 anos, beija o filho Anton, no interior da Maternidade MARKO DJURICA/REUTERS

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com