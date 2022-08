«Dar certidumbres»: Expertos analizan las medidas económicas que debiera tomar el Gobierno en caso de ganar el Apruebo

Entornointeligente.com /

A poco menos de un mes para que se realice el Plebiscito de salida, en el cual la ciudadanía definirá si se opta por aprobar o rechazar la propuesta de una nueva Constitución, el Gobierno advirtió que tomará medidas para dar mayores certezas tras el proceso de consulta.

Fue el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel , quien, según consignó El Mercurio, durante su intervención en un encuentro privado organizado por la industria de desarrolladores inmobiliarios, Gri Club, intentó calmar el ambiente en los mercados, en medio de la incertidumbre que genera el resultado del referéndum del próximo 4 de septiembre.

El jefe de las finanzas públicas indicó que la preocupación principal hoy debe ser cómo ir cerrando el proceso constitucional a partir del 5 de septiembre, lo cual -a su juicio- puede ser un camino más largo, o más corto, dependiendo de lo que manifiesten las urnas.

En esa línea, expresó que han conversado algunas materias dentro del Gobierno e indicó que su propuesta, en caso de que se imponga el Apruebo, es que el Ejecutivo priorice ir despejando los temas económicos «para dar certidumbre» a los mercados.

¿Cómo? Marcel manifestó que se debería legislar para precisar ciertas definiciones, como aquella que ha levantado polémica como es el pago del «justo precio» en caso de expropiación.

Tras sus dichos, expertos salieron al paso para analizar qué tipo de medidas podrían tomar las autoridades para dar mayor seguridad a los agentes económicos del país.

Así, Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile, dice que «el cálculo de trayectoria que, por lo menos tengo yo, es que en ese cuarto trimestre vamos a tener una cifra negativa, y va a ser el preludio de lo que puede pasar el primer trimestre del año 2023, para aproximarnos a una recesión, por lo menos técnica. Entonces, yo creo que en ese contexto es muy importante la señal que dé el ministro de Hacienda respecto a la trayectoria del gasto fiscal».

«Existe el problema en nuestra economía de que la trayectoria de la inflación está claramente desajustada, que las expectativas están desancladas, y, por lo tanto, el esfuerzo que tiene que hacer el Banco Central no alcanza, y peor todavía, porque en ese esfuerzo genera una presión sobre la tasa de interés que afecta sobre todo las tasas de interés de corto plazo», añadió.

Acotó que «ese es otro punto crítico: ¿cómo va a contribuir la política fiscal a la política monetaria para poder estabilizar definitivamente las expectativas desancladas de inflación?».

Por otro lado, Alarcón criticó que el concepto de crecimiento económico esté ausente en el debate de importantes reformas, como por ejemplo, la tributaria. «Esa discusión, que aportó un grupo de economistas, yo creo que es súper relevante, que es la relación entre el financiamiento, los derechos sociales, y el crecimiento. Eso no ha quedado suficientemente explícito, no el crecimiento per sé, sino que el crecimiento para, de esa manera, proveer financiamiento para los derechos sociales», dijo.

Ahora bien, al profundizar en el contenido de la propuesta de Carta Fundamental como tal, Tomás Flores, economista de LyD, aborda varias materias relevantes, como en el caso de las expropiaciones . Sobre este punto, plantea que se requiere «precisar que la indemnización debe ser a precio de mercado, equivalente así al daño patrimonial efectivamente causado. Precisar también que la indemnización por expropiación debe ser pagada al contado».

En cuanto a deuda local, el ex subsecretario de Economía bajo el primer mandato de Sebastián Piñera señala que es importante determinar que «los gobiernos regionales y locales podrán emitir deuda dentro del marco de endeudamiento público definido anualmente por el Ministerio de Hacienda».

Respecto al Banco Central , añade que hay que definir «las condiciones de las situaciones excepcionales y transitorias en donde el instituto emisor puede comprar deuda emitida por el Fisco». Mientras que en temas de aguas, indica que se «requiere de cambio radical».

«No basta» Hermann González, coordinador macroeconómico de Clapes UC, sin embargo, aseguró que «hay una serie de políticas que está ejecutando el Gobierno, como la reforma tributaria, la reforma de pensiones, la reforma laboral, que son temas que dependen en buena forma de lo que haga el Gobierno y que están generando mucha incertidumbre».

«El tema de la incertidumbre económica tiene, por supuesto, un componente bien importante en el debate constitucional y en la propuesta que se presentó. Pero creo que es bien importante que el Gobierno asuma que su propia agenda de reformas es un factor que genera incertidumbre económica y tiene todo a su disposición para cambiar esos elementos que generan incertidumbre, y generar además un incentivo a la inversión, y al crecimiento económico. Pero creo que eso no lo está haciendo y podría hacer mucho más por ese lado», agregó.

Desde su perspectiva, «no basta con concentrarse en el cambio constitucional si es que uno quiere reducir la incertidumbre económica. No es suficiente con eso».

«No basta con concentrarse en el cambio constitucional si es que uno quiere reducir la incertidumbre económica. No es suficiente con eso» Hermann González, coordinador macroeconómico de Clapes UC Por el lado de la propuesta constitucional, en tanto, González comenta que «uno de los temas más sensibles, desde el punto de vista económico de la propuesta, es el debilitamiento de los derechos de propiedad, y ese es un tema bien amplio que no solo tiene que ver con la definición del justo precio, sino que va mucho más allá».

Además, se refirió a la «indefinición de las concesiones mineras» , ya que, a su juicio, «genera incertidumbre sobre los derechos de propiedad de esas concesiones para el sector minero».

«También hay una serie de indefiniciones en materia de consulta indígena, y también hay una serie de riesgos fiscales en el proyecto de Constitución que debieran abordarse. El tema económico es mucho más complejo que simplemente definir lo que es el precio justo, los impactos económicos van mucho más allá y creo que existe bastante consenso en que, de aprobarse esta propuesta constitucional, los daños sobre la capacidad de inversión, de crecer del país, y también los riesgos fiscales, son muy relevantes», recalcó.

Y concluyó expresando que «más allá de valorar esta buena intención que se manifiesta, creo que es importante, así como se está planteando en otros ámbitos de la política, que se diga cuáles son los cambios económicos que hay que hacer. Porque son varios, diversos, y mientras no se aclaren todos ellos, la incertidumbre va a seguir presente». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com