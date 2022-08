Danza, clases de tango, comedia y exposiciones en el Centro Cultural BOD

Entornointeligente.com /

MES DE LA DANZA Merecido homenaje La Compañía Nacional de Danza, varios creadores de la danza contemporánea de la escena nacional en coproducción con el Teatro Teresa Carreño y el Instituto de Artes Escénicas y Musicales y Oz producciones le rendirá homenaje a la plataforma de proyección y formación de la creación en danza contemporánea de Venezuela el Festival de Jóvenes Coreógrafos y su creador el maestro Carlos Paolillo . El programa, que hace un recorrido por distintas épocas de este prestigioso festival, contempla el trabajo de creadores como: Juan Carlos Linares , Miguel Issa , Rafael González , Claudia Capriles , Félix Oropeza , Carmen Ortiz , Anaísa Castillo , Pedro Alcalá y Armando Díaz . Con bailarines de la Compañía Nacional de Danza, Teresa Danza Contemporánea y bailarines invitados, este será un viaje en el que la danza no dejará de evocar metáforas que llevarán al espectador por caminos no imaginados. Funciones : viernes 12 y domingo 13 de agosto , 7:00 p.m. Divertidas confesiones La comedia Solteras , escrita y dirigida por Reinaldo Navas y con la producción general de Freddy Gomes , llega al Centro Cultural BOD para hacer reír al público, pero también para dejar un claro mensaje sobre temas como: responsabilidad afectiva, autoestima, sororidad, el sano disfrute de la sexualidad y la comunicación en pareja. En esta pieza teatral, protagonizada por Fabiola Arace , Margareth Aliendres y Bárbará Arez , tres féminas atractivas, inteligentes, con personalidades diferentes y muy jocosas, desahogan sus aciertos y desaciertos en el amor. A la par, dejan al descubierto los desequilibrios emocionales que, según ellas, tienen los hombres a la hora de enseriarse con una mujer. Escena tras escena, los espectadores descubrirán por qué siendo tan deslumbrantes y siempre favoritas, no han encontrado su media naranja y siguen solteras. Funciones : del 6 al 21 de agosto Sábado y domingo , a las 5:00 p.m. Dinner in Caracas En el marco del concierto ¡Así eres tú! Homenaje a la música, vida y obra de Aldemaro Romero , programado para el domingo 10 de julio en el, el artista plástico venezolano Jesús Caviglia inaugurará su muestra Dinner in Caracas, nombre de una de las iniciativas artísticas más importantes del maestro de la Onda Nueva. Se trata de un capítulo más del trabajo de ensamblajes de Caviglia, quien funde mapas de nuestra ciudad, maderas que han dado cobijo, referencias musicales y objetos cotidianos, todo como servido en una buena mesa. Así, quiere saludar a la Caracas en la que creció y en la que reside y trabaja, además de rendir un tributo plástico al maestro Aldemaro. Martes a domingo, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. Clausura: miércoles 31 de agosto Entrada Libre Caracas como musa Con la exposición Caracas Contemporánea, memoria y paisaje urbano , el Centro Cultural BOD cierra el ciclo que inició, en 2018, con la convocatoria Arte y Sociedad. Jóvenes creadores venezolanos , organizada en alianza con el Goethe Institut. Tal como en aquella oportunidad, el objetivo de esta nueva muestra es ofrecer espacios para reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos como humanidad, a partir del arte. Particularmente, en esta exposición el público podrá reconocer en cada una de sus piezas nuevas maneras de aproximación a los espacios, las dinámicas y la historia de nuestra ciudad capital. Entre tensiones aparentemente antagónicas, superposiciones, fragmentaciones, nuestra urbe se manifiesta en su riqueza, diversidad y singularidad. Luis (Toto) García , Manuel Eduardo González , Juan González Bolívar , George Lavarca , Dianora Pérez-Montilla y Gabriel Pérez , los seis artistas ganadores de la convocatoria de 2018 se dan cita con sus creaciones y hacen de la Sala de Exposiciones del centro cultural ubicado en La Castellana el espacio para el reencuentro con sus indagaciones más recientes. Martes a domingo, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. Clausura: domingo 10 de septiembre Entrada Libre Nota de Prensa

