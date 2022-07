Dante Rivas, brinca frescamente en una pata

Entornointeligente.com /

¡Ningún otro pueblo de Venezuela ha sido sometido a tan cruel e inhumano tratamiento por el capital transnacional como ha ocurrido con el pueblo margariteño!

Iván Gómez

Mija, haber leído otra vez a Dante Rivas, me produjo algo raro.

¿Nausea Chela?

No mi comay. Fue un sentimiento de hastío o de tristeza, no porque Dante Rivas se coloca a favor de un proyecto como este de las Zonas Económicas Especiales. Pienso que él como los otros diputados por Nueva Esparta, tienen el derecho de plegarse, defender y pelear por una propuesta política, que sienta como favorable, pero me produjo una incomodidad, esta alegría que manifestó Dante Rivas por la aprobación de la Ley de Zonas Económicas Especiales y haberse incluido Nueva Esparta, como una zona económica especial y con tanta calma. Uno no deja de pensar y extrañar, a esos hombres, que se opusieron en su momento a la primera experiencia de una ley como esta en suelo margariteño.

Fíjate mi comay, la vida es irónica y eso hace que algunos dirigentes hagan uso de la frescura para cargar con su vida en la política. Ayer, Dante Rivas nos vendió la idea, que estaba sembrando y esperaba cosechar coco, ají y maíz y una semana después, no vende una idea distinta. https://www.aporrea.org/regionales/a313993.html

En un reciente artículo, Dante nos dice que ahora sí nos llegó la hora. O sea mi comay Chucha, todo lo anterior que vivimos y padecemos hoy, Dante Rivas no tiene nada de culpa y se lava las manos. Ahora si, al pueblo de Margarita le llegó la hora, con algo peor que la zona franca y puerto libre. Dice Dante Rivas.

«Llegó la hora pues de potenciar lo nuestro, de vivir con lo nuestro y de expandirlo también fuera de nuestras fronteras. Vamos a organizarnos y unirnos. Empezar a atraer inversiones que nos permitan producir, tener un abastecimiento pleno en nuestros estados y exportar parte de lo que hacemos. Vamos a generar empleos productivos y optimizar los servicios públicos para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Vamos a mejorarlo todo «. Lo real, es que otros vivirán y le sacaran el jugo a lo nuestro y luego, cuando ya lo saquean todo se irán. Dante Rivas no ha ido a Juan Griego. (Subrayado nuestro)

Si hay un «chavista» fresco y mejor que Dante Rivas en Nueva Esparta, debe estar muy bien enconchado. Ahora entiendo completamente, la calificación que le dio Iván Gómez en un artículo que nos hizo llegar a través de un correo electrónico. Un fresco y soberbio.

Hace apenas 16 días; Dante Rivas (Vivir la independencia) supo decirnos frescamente (Vivir la independencia) : » siempre habrá quienes pretendan apropiarse de lo nuestro a la fuerza, ilegalmente . No podemos permitirlo. Estar alertas y actuar en positivo es nuestra misión». Este «habrá queienes pretendan apropiarse de lo nuestro» era una manera de sacudirse frescamente lo que estaba haciendo. Si hay una manera mejor, pasiva (¿y «revolucionaria»?) de dejar que se apropien de los nuestro y de golpear nuestra ya débil independencia, es con esta ley de Zona Económicas. Una entrega «legal» y en silencio. Nos dicen muy frescamente que a través de estos instrumentos se generará empleos, cuyas condiciones la pondrá los capitales internacionales, sin pararle bolas a leyes nacionales. https://www.aporrea.org/actualidad/a313797.html

Es difícil creer, que en cuestión de unos pocos años, todo ese discurso rebelde de Chávez fue destruido y continúa destruyéndose. Ya lo dijo muy bien, Emiliano Terán Mantovani en un excelente trabajo (Las metamorfosis del progresismo; neoliberalización y derechización del proceso bolivariano en la Gran Crisis Venezolana 2013-2020) Emiliano es de la idea, que todo esto es un anuncio de cambio de régimen sin cambio de gobierno. https://www.academia.edu/81784942/Las_metamorfosis_del_progresismo

Cabe preguntarse: ¿Fue Chávez, chavista? ¿Es Dante Rivas Chavista? ¿Qué lo hace y lo identifica como chavista?

En el artículo de «Mis cosechas», nos dijo esto, que seguramente Dante Rivas lo dijo como un reflejo condicionado. En alguna parte lo oyó y lo repite con cierto cinismo: «No cabe duda. El trabajo productivo es una extraordinaria oportunidad de crecer, aprender, enseñar y recrear; de vivir y dar vida» Esto, dicho así y estando brincando en una sola pata con la aprobación de la Ley de Zonas Económicas Especiales, nos muestra que más que chavista, el amigo Dante Rivas es un poco fresco.

