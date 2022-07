Danna Paola y su extrema delgadez, familiares y amigos éstan preocupados (+IMAGENES DE ANTES Y AHORA)

Entornointeligente.com /

Danna Paola hizo resurgir los rumores sobre sus posibles problemas alimenticios. Danna Paola a sus 27 años, lamentablemente es víctima de trastornos alimenticios, en menos de un año la cantante ha perdido 15 kilos . Danna fue conductora de los Premios Juventud el pasado 21 de julio del 2022, en el transcurso del programa varios testigos aseguran que la actriz sufrió de mareos, podemos observar cómo ha sido su cambio a través de los meses. Pero este tema es de preocupación principalmente para su familia y allegados, varios han sido testigos también cuando la interprete vomita tras comer y ha perdido gran parte de su masa muscular.

Estas fueron las respuestas tras una entrevista que le hicieron a alguien muy cercano a ella, si bien es cierto que Danna está padeciendo de este trastorno, muchos quieren verla bien, quieren volver a ver esa Danna radiante que ha sido , pues está en su mejor momento y si no recibe ayuda perjudicaría su vida, ya sabemos qué consecuencias puede traer este trastorno así como también perjudicaría su vida laboral.

¿Qué fue lo que pasó con Danna? «Es muy preocupante su estado de salud, ella dice que está bien, pero su imagen física dice todo lo contrario, se le marcan los huesos; hace una semana se pesó y está en 47 kilos, siendo que el año pasado pesaba 61, estaba en su peso ideal porque ella mide 1.60; y ahora si se dan cuenta ha perdido masa muscular, ya no tiene busto, ni pompa, y no es crítica, ella es muy linda, pero no puede perder más peso, está poniendo en riesgo su salud».

¿Por qué ha perdido tanto peso? «Danna es muy insegura de su cuerpo, porque desafortunadamente ha sufrido críticas públicamente. Cuando estuvo en la serie española Élite la traumaron mucho con su peso, y la han perjudicado hasta psicológicamente».

¿A qué te refieres? «El 21 de julio que se presentó en los Premios Juventud, sufrió varios mareos, según ella, justificando que era por el ajetreo del viaje, pero es mentira. Mientras ensayaba su número musical, sufrió el primer mareo; después mientras esperaba para salir a la alfombra, se volvió a marear, incluso le acercaron agua porque se veía muy pálida».

¿Por qué dices que es mentira que haya sido por el viaje y la presión del evento? «Danna está enferma; nosotros que estamos cerca de ella, hemos escuchado cómo vomita después comer o de repente realiza dietas extremas que la han hecho desmayarse un par de ocasiones; a veces come solo una manzana y lechuga. Su pérdida de peso no se debe a ejercicio ni a una dieta sana, por eso se ve flaca, pero no saludable».

¿Por qué lo dices? «Lo más triste es ver que la gente que está a su alrededor, no ha hecho nada; todos solo se la pasan halagándola y diciéndole que así se ve perfecta, pero en realidad se ve en los huesos. Anteriormente ya se ha hecho arreglitos físicos, pero ahora es diferente».

¿Qué arreglos se ha hecho? «Hace un año se modificó el rostro, fue muy evidente, se afinó la cara, le operaron la quijada, le retocaron la nariz y hasta pareciera que se cambió las carillas de los dientes por otras más grandes; incluso desde hace unos meses, sus seguidores comenzaron a preguntar: ‘¿Qué se hizo?’, le ha cambiado el rostro, pero lo de ahora es más una enfermedad, por eso es preocupante».

Siempre se ha visto hermosa, ¿qué es lo que le disgustaba de su cuerpo? «Siempre había odiado verse cachetona y decía que estaba muy caderona, que eso la hacía lucir más llenita. En 2020 estuvo grabando en Miami la serie de La Doña, al lado de Aracely Arámbula, quien era su mamá en la historia, y Danna decía: ‘O sea, mi mamá está más delgada, vean su cintura y yo gorda’; todos le decíamos en el foro que ella es muy bonita, pero de repente en sus redes había quienes le hacían comentarios sobre su peso, eso la deprimió mucho y comenzó con todo este cambio; de hecho, en una entrevista, ella misma comentó a sus seguidores que no fueran crueles con sus comentarios porque sí le afectaban».

Sabes si tal vez ha optado por pedir ayuda psicológica? «No, porque ella ya perdió la noción de la realidad, jura y perjura que está bien, le encanta lo que ella ve al espejo; no ve lo mismo que vemos los demás, su cara no es de un aspecto saludable, se nota que algo está mal en su salud, no hace falta ser especialista para darnos cuenta de que algo está pasando. Aunque también tiene que ver con los patrocinadores, ellos buscan chicas delgadas para promocionar sus productos».

¿Alguien cercano ha hecho algo por hablar con ella y hacerle ver que hay un problema? «No lo sé, pero creo que sus papás tendrían que ser los principales en ayudarla, deberían ponerle atención; ella ya no es una niña, pero ellos son los más cercanos, creo que deberían llevarla con un especialista, ya que Danna por sí sola no lo hará».

te puede interesar: Danna Paola recibe críticas por su aparente delgadez y ella responde (+VIDEO) ¿Ustedes se lo han dicho? «No, porque a ella le molesta mucho cualquier tipo de comentario con respecto a su físico; siempre ha sufrido bullying al respecto, que si está pasada, que si ahora está muy delgada; por eso no nos atrevemos a decirle que debe atenderse, sabemos que ella negará todo diciendo que está perfecta y así quiere estar».

Me dices que en ocasiones, ya come muy poco… «No vivimos con ella, pero cuando andamos entre viaje y viaje, hemos visto que a veces no come mucho y en otras ocasiones se puede comer tres o cuatro pedazos de pizza de jalón, pero al ratito ya la escuchas vomitando en su camerino».

Es preocupante… «Es muy triste, porque es una chica súper linda, trabajadora, a todos nos trata de maravilla; nosotros la queremos mucho y tiene millones de seguidores que la adoran. No es por nada, pero está en su mejor momento a nivel profesional, justo por eso doy esta información, no por dañarla, sino todo lo contrario, la queremos ver bien. Creo que Danna está pidiendo ayuda a gritos y queremos ayudarla».

