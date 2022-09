Danielle tornou-se novamente furacão, mas «um pouco mais distante» dos Açores

Entornointeligente.com /

Num comunicado divulgado esta tarde, o IPMA explica que às 15:00 locais de domingo (16:00 em Lisboa) «o ciclone tropical Danielle intensificou-se tornando-se novamente furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson».

Hoje à tarde estava a «1.600 quilómetros a oeste dos Açores, um pouco mais distante do arquipélago», indica ainda.

A escala de Saffir-Simpson é utilizada como medida da intensidade de um furacão e varia de 1 a 5, sendo 5 o mais intenso.

Subscrever O comunicado assinado pela meteorologista Carolina Medeiros, da delegação dos Açores do IPMA, acrescenta que os dados disponíveis até ao momento revelam que «o furacão Danielle irá deslocar-se lentamente para norte/nordeste, não devendo atravessar o arquipélago dos Açores».

Poderá, no entanto, influenciar o estado do tempo «a partir de segunda-feira», de acordo com o IPMA.

