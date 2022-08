Daniella Navarro y Yolanda Andrade casi terminan a golpes

Entornointeligente.com /

Los escándalos de Daniella Navarro continúan tras su salida de La Casa de los Famosos 2.

La actriz venezolana abandonó el reality y no ha parado de qué hablar. Pues, este fin de semana, protagonizó una acalorada pelea con Yolanda Andrade cuando coincidieron en un programa especial de debate.

«¡Por fin descubro quién es Yolanda!», dijo con ironía Daniella.

En un live posterior al show, Daniella dijo: «Ella fue la que me provocó, ella fue la que se paró del asiento y me hizo así y evidentemente a mí me buscas y me encuentras, siempre lo he dicho».

«No señora, yo no fui eliminada, yo fui la quinta finalista de La casa de los famosos le guste o no le guste, salí por la puerta grande, por la puerta que el público me quiso ver».

Daniella desmintió la versión de que hayan seguido la pelea tras cámaras: » Las palabras que nos dijimos la señora y yo fueron ahí en el foro. Lo único que pasó fue en vivo».

