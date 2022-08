Daniella Navarro y Nacho Casano dan su primera entrevista juntos y confiesan cómo surgió su relación (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Daniella Navarro y Nacho Casano hablaron en exclusiva para La Mesa Caliente sobre su noviazgo. Luego de salir del reality show de La Casa de los Famosos, los artistas han estado recibiendo muchas entrevistas y propuestas laborales por su polémica relación que se creó dentro del programa. Por este motivo, la parejita fue cuestionada por su relación y cómo surgió el amor entre ellos luego de ser enemigos en el hogar.

Asimismo, Nacho dio respuesta a las interrogantes de las presentadoras del programa y reveló «¿Cómo surge? Tan inesperadamente para ustedes como para nosotros» , agregando que tanto tiempo juntos y encerrados les permitió la oportunidad de conocerse en la intimidad y al charlar mucho surgió una especie de conexión que los llevó hasta donde están.

Seguidamente, explicó «De alguna manera nuestro insomnio nos fue uniendo en esas noches de que no nos quedaba otra más que hablar, lo único que había en la casa para hacer era hablar. Las coincidencias, las cosas, el mismo juego, la misma casa nos puso en ese lugar y de ahí no nos quedó otra que hablar. Fue muchísimo tiempo de hablar de todo lo que uno dijo del otro… Creo que la única manera de que hoy estemos así tomados de la mano aquí fue que todo ese pasado se cayó, de que no quedaron cosas ahí atrás, de que nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir».

Seguidamente, Daniella dijo que no sintió que estuviera traicionado a sus compañeros del cuarto morado ya que solo tenía relación con Bozzo, porque con Zerboni ya no contaba por ciertas acciones. Además, la criolla confesó que ella también dudo de su relación con Nacho «Yo decía ‘no, no puede ser’. Y decía ‘¿será que sí me está utilizando?’. Y digo ‘pero a mí me gusta que me esté utilizando’» , riéndose del tema.

Por último, Navarro confesó que volvería a repetir todo lo sucedido y que de lo único que se arrepiente es de no haberlo conocido desde un principio para poder disfrutarlo más.

