Daniella Navarro sobre lo que dijo Salvador Zerboni en La Mesa Caliente: «Que tenga las pelotas y me lo diga en la cara»

En una reciente entrevista, Salvador Zerboni habló acerca de su amistad con Daniella Navarro y la criolla no se quedó callada ante sus dichos. Salvador Zerboni fue invitado a participar en una entrevista en La Mesa Caliente, donde no dudó en hablar de su amistad con Daniella Navarro y las » insinuaciones » que esta le hacía poco antes de comenzar una relación amorosa con Nacho Casano .

Zerboni aseguró que, tal como se ve en las cámaras, Navarro seguía buscándolo como algo más que amigos hasta que se hizo novia de Casano en las grabaciones del reality show. Sin embargo, él aclaró que no respondió a sus sugerencias porque siempre la había visto como » una amiga «.

No obstante, esto no dejó de causar molestia en la venezolana quien no tardó en responderle mediante sus historias de Instagram.

«Soy el diablo y ellos Juan Pablo segundo. No me interesa nada de esa gente, yo duermo en paz, aceptando algunos errores y trabajando en mejorar, en cambio algunos siguen siendo un personaje barato y falso, y más anaranjado» , comenzó la venezolana.

Agregó que «En fin, hagan lo que hagan, inventen lo que quieran y cuando tengan las pelotas de decirme a mí en la cara hablamos, y dejen de estar mandando mensajes para vernos».

«Lo único que me arrepiento es que peleé con personas que no lo merecían por defender lo indefendible», cerró la criolla en su comunicado.

