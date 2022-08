¿Daniella Navarro se despide de Nacho Casano? «Quiéranlo mucho… éxitos» (+CAPTURA)

Entornointeligente.com /

A pesar de su apasionado reencuentro, Daniella Navarro y Nacho Casano no han aclarado el estado actual de su relación amorosa. Recientemente en sus historias de Instagram, Daniella Navarro posteó una fotografía junto a su compañero de realiry Nacho Casano , con quien tuvo un corto romance mientras estuvieron en La Casa De Los Famosos 2.

En una entrevista, Navarro confesó que no sabía que sucedería entre ella y Nacho una vez estuvieran fuera del show, aunque sí pensaba darle una oportunidad a lo que había nacido entre ambos para ver a donde llegaban.

Sin embargo, un mensaje escrito por la criolla en su perfil de redes sociales habría causado dudas a más de uno, tras notar que Daniella se estaría, supuestamente, despidiendo de Casano.

Ver también: Brenda Zambrano habla sobre su «amistad» con Daniella Navarro: «Está loca» (+CAPTURA)

«Quiéranlo mucho, es un ser humano increíble solo que me tardé en verlo, cuídenlo no dejen que las balas le lleguen» , fue el inicio de su mensaje.

Además, aclaró que «Pase lo que pase, solo él y yo sabemos que fue genuino y no le hice daño a nadie. El hombre que por 80 días no quise ver, me regaló 6 días maravillosos y si tengo que pasar todo lo que pasé al salir para vivirlo, lo volvería a pasar».

Para después finalizar diciendo «Gracias, para siempre tendrás a tu loquita dosificada sin mascaras. Éxitos».

Foto Captura Redacción GossipVzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com