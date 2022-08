Daniella Navarro responde a quienes critican su noviazgo con Nacho Casano (+CAPTURA)

Entornointeligente.com /

Daniella se mostró firme con su noviazgo ante las duras críticas que se han generado en las redes La Casa de los Famosos 2 llegó a su fin y la quinta finalista del reality, Daniella Navarro continúa generando polémicas. Cabe recordar que la venezolana se convirtió en una de las participantes favoritas del público, gracias al protagonismo con el que destacó dentro de la casa. Una de las controversias por las que muchos la han estado criticado últimamente ha sido su romance con el tercer finalista de la temporada, Nacho Casano.

VER TAMBIÉN = El sentido mensaje de Daniella Navarro tras el fin de La Casa de los Famosos 2 «Aguanté balas pero también las di»

Algunos compañeros dentro de la casa y seguidores del reality aseguraron que este romance sólo se trataba de una estrategia para la final, sin embargo, la actriz dejó en evidencia que le resta importancia a lo que puedan decir de su relación.

«Quiéranlo mucho, es un ser humano increíble, solo que me tardé en verlo. Cuídenlo, no dejen que las balas les lleguen» escribió en una reciente historia de su cuenta de Instagram.

«Pase lo que pase, solo él y yo sabemos que fue genuino y que no le hice daño a nadie. El hombre que por 80 días no quise ver, me regaló seis días maravillosos, y si tengo que pasar todo lo que pasé al salir para vivirlo, lo volvería a pasar» agregó.

Cabe recordar que ambos confirmaron su relación durante las últimas semanas del reality, de hecho, Nacho se mostró desconsolado cuando Daniella salió de la casa.

Redacción Gossipvzla y TV Notas

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com