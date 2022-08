Daniella Navarro peleó con Yolanda Andrade en show de la Casa de los Famosos 2 (+video)

Entornointeligente.com /

La actriz venezolana Daniella Navarro aún da de qué hablar, a pesar de haber salido de La Casa de los Famosos, luego de haber encarado a una actriz mexicana, Yolanda Andrade, en pleno programa del reality.

Resulta que en un nuevo episodio del polémico programa, la venezolana se preguntó quién era Yolanda, ya que, supuestamente, desconocía su existencia en el entretenimiento. En consecuencia, la conductora le replicó.

Inmediatamente, ambas comenzaron a discutir en pleno foro del espacio televisivo y cada uno «soltó su veneno» en contra de la otra. Por su parte, el presentador Omar Chaparro tuvo que intervenir para evitar que las susodichas terminaran a golpes.

Tras la fuerte discusión, Daniella Navarro explicó: «Cuando me retó con la mirada me le quedé viendo y por eso le pregunté ¿Quién es la señora Yolanda? Ustedes saben que yo soy un fosforito, soy tranquila, soy un amor, pero si no me entiendes, me entiendo».

Andrade también respondió ante las cámaras de Telemundo: «Aquí en México no la conocíamos, pero se dio a conocer bastante bien. Creo que para ser actriz tienes que tener talento, cosa que ella carece, y tienes que tener dicción reina. Antes de ponerse así (furiosa)».

