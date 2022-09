Daniella Navarro le responde a quiénes opinan que lleva una vida llena de lujos «Dejen de hablar tanta bobada» (+Video)

Entornointeligente.com /

Navarro no se quedó callada ante los comentarios de aquellos internautas que aseguran que vive de privilegios A través de sus redes sociales, la actriz venezolana Daniella Navarro aprovechó la oportunidad para responderle a aquellos seguidores que la señalan de ser una mujer llena de privilegios y lujos. En un vídeo junto a su hija Uguiella y su madre, la venezolana aclaró que no tiene la vida que muchos piensan, de hecho, confesó que le gustaría tener todo lo que creen que tiene.

«Esta es la señora que me lleva y que me trae, que me limpia y me alimenta» dijo la actriz, haciendo referencia a su madre e hija.

Asimismo, agregó «Señores, dejen de hablar tanta bobada… Chofer, ama de casa, actriz, madre e hija».

La ex concursante de La Casa de los Famosos aseguró que ni siquiera cuenta con un chofer personal como muchos piensan, pues ella es la encargada de estas labores dentro de su familia. Ante esto, la actriz no tardó en recibir cientos de comentarios positivos por parte sus seguidores, quiénes la calificaron como una mujer luchadora, humilde y sencilla.

