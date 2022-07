Daniella Navarro habló de las partes íntimas de famoso actor mexicano

Entornointeligente.com /

LA PRENSA DE LARA | Agencias .- La actriz Daniella Navarro sigue dando de qué hablar mientras está en La Casa de los Famosos 2. Y es que en sus últimas declaraciones, trasmitidas en dicho reality, hizo referencia al tamaño del pene del actor Salvador Zerboni, con quien protagonizó una candente escena en días pasados.

» Chiquito, su tamaño va con su varonilidad. Qué vergüenza hubiese pasado yo con mis amigas ?Daniella se rayó por tener chuchuchu (sexo) en La Casa de los Famosos, porque estaba necesitada?», dijo la venezolana en referencia al tamaño de la parte íntima del mexicano, por lo que según, agradece no haber tenido coito con él, ya que «sintió» que el famoso tiene atributos muy pequeños.

Ante las polémicas palabras de la criolla, miles de seguidores en Instagram la criticaron y hasta aseguraron que la susodicha está molesta porque Zerboni no cayó «en sus encantos»; pues la ignoró cuando ésta lo sedujo públicamente.

«Ardida por que zerboni no le hizo el favorcito»; «Pero le ardió que no la quisieran y ya dice que lo tiene chiquito. ¿Suena como ardor no creen?»; «Bueno estoy ansiosa por que salga Daniella del programa para que saque el libro «Cómo darle ejemplo a mi hija en TV sin morir en el intento» ¿Alguien más quiere eso??»; «Una dama nunca opina ni para bien ni para mal, se reserva las cosas para ella», comentaron los internautas de Daniella Navarro.

Vale destacar, que la última relación pública de Navarro fue con el expelotero venezolano Ugueth Urbina, con quien tuvo una niña.

Fuente informativa: Ronda.

Descarga nuestra app aquí o escanea el código QR

LINK ORIGINAL: La Prensa de Lara

Entornointeligente.com