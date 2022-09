Daniella Navarro envía mensaje de alerta a su público «están tratando de robar con mi nombre» (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

La actriz venezolana Daniella Navarro dijo a sus seguidores que están usando su antiguo número telefónico para estafar gente. A través de su cuenta de Instagram, Navarro hizo saber a sus amigos y seguidores que le hackearon su antiguo número, y que están usando Whatsapp con su misma foto de perfil haciéndose pasar por ella para hurtar dinero, explicando « Mi gente bonita cuidado que ese número era uno que me habían asignado a mí por La Casa y lo hackearon, no le hagan caso a ese número telefónico, en lo absoluto por favor. Ese es un teléfono que fue el que me lleve para México para tenerlo cuando saliera de La Casa con un número provisional, voy a reportarlo, voy saliendo ya mismo».

Seguidamente, público en sus historias el número de teléfono y solicitó a sus seguidores que no cayeran en la trampa, « Reporten y bloqueen lo máximo que puedan. Están tratando de robar con mi nombre» dejando claro que ella no está solicitando dinero ni datos personales de nadie.

