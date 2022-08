Daniella Navarro envía mensaje a sus detractores «No necesito quedar por encima de nadie»

Entornointeligente.com /

La actriz dejó unas palabras contundentes a quiénes la critican por su forma de ser No cabe duda que durante su participación en la segunda temporada del reality show La Casa de los Famosos, pudimos conocer más a profundidad la manera de ser de la actriz venezolana Daniella Navarro, quién quedó como quinta finalista. Daniella fue una de las participantes más polémicas y su vez, más queridas por el público, sin embargo, ciertas acciones no la hicieron merecedora del premio final.

La venezolana se ha convertido en objeto de críticas por su personalidad tan transparente delante de las cámaras, sin embargo, ella no ha dudado en contestar a sus detractores en diversas oportunidades, dejando claro que no piensa cambiar por nadie.

En esta ocasión, Daniella dejó un extenso mensaje en una publicación de su cuenta de Instagram dónde aceptó que por cualquier cosa que haga siempre habrá alguien que la critique.

«Yo no necesito quedar por encima de nadie para sorprender a los demás, yo tengo mi esencia y soy como soy, no necesito creerme mejor que nadie, no necesito aparentar algo que no soy… Ya acepté que al igual que habrá gente que me querrá, también habrán otros que me odiarán por como soy y no pasa nada, mientras yo me acepte y me quiera todo bien» escribió Navarro.

