Daniella Navarro dice quien fue el único hombre con el que tuvo relaciones en LCDLF2 «Muy bueno» (+Video)

Entornointeligente.com /

A pesar de tener varios romances dentro del reality, Daniella Navarro aseguró que solo tuvo intimidad con una persona dentro del show. Tras salir del programa de telerrealidad de Telemundo, la artista criolla soltó la lengua y se encuentra contando toda la verdad de lo que sucedió dentro de La Casa de los Famosos, asimismo Navarro quien tuvo roces muy cercanos con los actores Eduardo Rodríguez, Salvador Zerboni y Nacho Casano, reveló con cuál de los tres galanes de la televisión tuvo una intimidad.

Seguidamente, en una entrevista comentó « Lo puedo decir, que hice chuchu pero solo con uno, no se vio, no lo van a pasar. Si hice chuchu con Nacho, para que sepan que fue con Nacho» . Seguidamente, el presentador Enrique Santos le preguntó qué tal estuvo la cosa, a lo que Daniella no pudo evitar añadir «Muy bueno».

VER TAMBIÉN ※ Lila Morillo aseguró que «muchos periodistas se valieron para hacer un escándalo» sobre su vida (+VIDEO)

Por si fuera poco, también explicó que estuvo a punto de intimar con otro de sus colegas, pero no se dio «Con Eduardo no tuve absolutamente nada porque me enfermé, entonces me decían impenetrable porque me duró el periodo 60 días y se me salieron las hemorroides por comer picante, empecé a sangrar por los dos lados, entonces no pude hacer nada con Eduardo por eso».

Finalmente, sin pena ni gloria Daniella ha estado ventilando todos sus secretos sin temor a las críticas.

View this post on Instagram

A post shared by Venezolano en Chile (@unvzlanoenchile)

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com