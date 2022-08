Daniella Navarro confiesa la razón por la que tuvo tantas relaciones en La Casa De Los Famosos 2 (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

La actriz decidió confesar en una entrevista la razón por la que se dejó llevar muchas veces por su química con los participantes de La Casa De Los Famosos 2, manteniendo dos relaciones amorosas y el intento de una tercera en el reality. Daniella Navarro, actriz venezolana, no ha dejado de dar de qué hablar en su paso por La Casa De Los Famosos. Y aunque este miércoles la criolla se despidió del reality show, convirtiéndose en la quinta finalista, eso no ha sido un impedimento para que siga causando noticias.

Un ejemplo claro de ello fue la entrevista que sostuvo al terminar su participación en LCDLF2 , cuando confesó la razón por la que estuvo vinculada sentimentalmente con varios hombres dentro de la casa.

Al respecto, ella confesó entre risas que todo se día a «Las hormonas, yo tengo un problema de hormonas, voy a cumplir 40 años y estoy como con vaporones ‘ahí’».

Además, habló de sus ex compañeros de reality con los que tuvo más que una amistad, asegurando que Eduardo Rodríguez, el primero con el que se le vio interesada en una relación «a mí me encanta, físicamente Eduardo me parece un tipo espectacular».

De su actual romance con Nacho contó que » Físicamente me gustaba de la cabeza hacia arriba, de aquí abajo no porque tenía como esa pancita ahí toda rara (…) empecé como a admirarlo primero, empezamos a conversar un poco más» y así fue como nació toda la historia de su amor.

Mientras que acerca de su amigo y ligue fallido Salvador Zerboni aseguró que «No sé cuántas semanas tenía encerrada ahí y con una copita de vino empecé a ver a todo el mundo bonito, incluyendo a Salvador. Lo vi midiendo 1´90 y yo creo que es el encierro, el encierro te da ciertas carencias y como mujer y como ser humano hormonal…».

Redacción GossipVzla

