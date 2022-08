Daniella Álvarez contó que su viaje a Venecia no fue cómo lo esperaba, ¿por qué?

Entornointeligente.com /

Daniella Álvarez, presentadora y exseñorita Colombia, quiso mostrar a través de sus rede sociales lo que tuvo que hacer para montarse a una góndola en su viaje a Venecia.

Junto a su novio, Daniel Arenas , tuvieron que pasar por muchas cosas que hicieron fortalecer más su relación.

Por medio de Instagram publicó un video con un emotivo mensaje. Allí le agradeció a su pareja por darle el apoyo en esos momentos difíciles que tienen que enfrentar.

«Wow, montarnos en la góndola no estuvo fácil, Venecia en realidad no fue nada fácil. Para una persona con movilidad reducida y su pareja o familia es mejor pensar dos veces en ir. Pero ahí estás siempre tú… gracias amor lindo por darme tu mano para levantarme cada mañana «.

Durante el video se ven todos los momentos que vivió con Daniel Arena en aquella hermosa ciudad, que queda al norte de Italia. De fondo tiene la canción de Bryan Adams «(Everything I Do) I Do It For You.

Hay que recordar que a mediados de junio Daniel Arenas sorprendió a Daniella Álvarez con tremenda sorpresa romántica.

Se trató de una romántica cena, la cual estaba acompañada de unos pétalos de rosas rojas sobre el piso. Al final de una habitación estaba la frase «Te amo».

La famosa presentadora quiso resaltar el detalle tan lindo que tuvo el actor bumangués con ella y dijo que estos regalos no se pueden pasar por alto.

«Lo que nunca podemos perder y olvidar del amor: sorprendernos y llenarnos de momentos lindos» , escribió Daniella Álvarez en su cuenta de Instagram

