Daniella Alvarez responde a los rumores de embarazo

Daniella aclara los rumores de su posible embarazo. Hace unos días ha habido rumores de que Daniella Álvarez y Daniel Arenas estaban esperando un bebé, debido a que la ex reina lució un vestido que aparentemente escondía su pancita.

Fue durante un evento en la capital colombiana Bogotá que la presentadora apareció con un vestido que levantó sospechas, las cuales habló en un el programa de televisión de su país Lo sé todo .

«Claro que no… Será que me engordé en el paseo, será lo máximo que pudo haber pasado, me subí cuatro kilos, pero más allá de eso, nada «, dijo Álvarez en el programa, refiriéndose al romántico viaje que hizo con su novio por Europa.

Así como también le preguntaron si se habían comprometido o casado, debido a que llevaba un anillo puesto, a lo que ella respondió «Este anillo es un rosario, me lo regaló alguien muy especial. Este lo hice yo cuando hacía joyas. Este es el de Señorita Colombia. No me he casado», aseguró.

te puede interesar: Aseguran que Daniella Álvarez está embarazada por estas imágenes Sin embargo la pareja no descartan el poder de convertirse en una gran familia y los mejores padres , pues lo han declarado en ocasiones anteriores.

« Queremos y soñamos toda la vida en tener una familia, tener hijos, estar juntos de por vida , es un buen compañero que he encontrado en el camino y solo Dios sabrá las oportunidades que nos dará para estar mucho tiempo juntos», dijo Álvarez al periodista Carlos Ochoa.

