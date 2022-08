Daniela Requena: «Basta ya de que hablar de sexo sea incómodo, embarazoso»

Entornointeligente.com /

Daniela Requena (30 años, Valencia) estudió Periodismo, hace sus pinitos en la tele y ha contado toda su transición hacia mujer trans en TikTok. Hasta ha subido un vídeo de su vaginoplastia. «Desvergonzada, gamberra y políticamente incorrecta», como ella misma se define, atesora 825.000 seguidores en la red social. De sus vivencias sacó el libro Mamá, soy mujer con la editorial Planeta. Quizá por todo eso, y por su discurso sobre la lucha LGTBI, la dirección socialista en Valencia la nombró secretaria del área LGTBI y Diversidad de la nueva ejecutiva. Su nuevo reto está ahora en el mundo del podcasting, un proyecto que le entusiasma: «No hay nada que me guste más que el sexo». Acaba de estrenar X Preguntas , un podcast de Spotify y producido por PRISA Audio, en el que comenta las notas de voz de los oyentes y trata de hacer pedagogía.

Estudió periodismo y ejerce como periodista. Su faceta como mujer trans es casi siempre inseparable.

No me cansa hablar del mundo trans. Lo que he hecho ha sido fusionar mi faceta como periodista con mi faceta como persona trans. He hecho una fusión y honestamente hablando, me ha beneficiado laboralmente. Gracias a compartir mi transición he podido escribir con Planeta. Gracias a hablar sobre mis relaciones sexuales como mujer trans, Spotify vio en mí una persona que hablaba abiertamente y de manera natural sobre el sexo. Estoy muy contenta de evolucionar profesionalmente.

¿Se siente un referente?

Soy consciente de que soy referente pero no es algo que yo he buscado ser. Soy la persona más políticamente incorrecta del mundo, pero inconscientemente, sin pretenderlo, soy fuente inspiración para algunas personas que me siguen.

Y tanto. ¿De qué va X Preguntas ?

Pretende acercar a todas las personas el sexo de la manera más natural, libre y dejar de estigmatizar algo tan común como son las rutas sexuales o las experiencias catastróficas que muchas hemos tenido. Hablamos de morbos, de fantasías… pretendemos acercarlo de una manera súper natural. Basta de que hablar de sexo sea incómodo, embarazoso. Pretendemos divertirnos, pero también informar y educar, porque también tenemos una pequeña parte de educación sexual donde explicamos a todos los oyentes de que toda relación sexual tiene su riesgo y hay que evitarlo.

¿Cómo surgió la idea?

Spotify me lo propuso directamente, me conoció por TikTok y dije por favor, sí, era algo que estaba esperando como agua de mayo. Es un podcast creado para mí porque soy tan gamberra y desvergonzada como el contenido que contamos.

Un consultorio con salseo sexual anónimo..

¡Hay mucho sexual salseo anónimo! La gente nos cuenta sus experiencias a través de Whatsapp y alguno hasta nos ha pedido que le falseemos la voz. A veces me encantaría hablar de mí, pero claro, yo estoy solo para comentar. En cada episodio siempre narro alguna pequeña pincelada. Por ejemplo, el primer episodio trataba sobre el sonido que emerge de las relaciones sexuales y yo contaba una experiencia mía que tuve en una boda con un chico y tenía que ver con la música y el sexo. No cuento abiertamente mis experiencias como la cuentan los oyentes, pero todo se verá.

¿Qué tipo de audios recibe?

Desde audios donde me dicen Daniela eres muy guapa, me encanta tu libro, bendiciones, hasta audios contando experiencias como me he liado con mi prima, o tengo siete novias… Estamos recibiendo absolutamente de todo.

¿Qué anécdota o inquietud curiosa le han contado o preguntado?

Hay muchas historias de disfrute, donde la gente flipa consigo misma. Del tipo me acabé tirando al hermano del chico con el que estaba. También me han pedido que, ya que yo soy trans, les cuente cómo son mis relaciones sexuales. Y yo: pues nada, yo te cuento. Aún no está publicado ese episodio, pero todo se andará.

También le mandan audios de malas experiencias sexuales. ¿Sabemos reírnos de nosotros mismos en el sexo o tenemos un poquito de trauma?

Fifty, fifty. Te diría que un 50% de la población se avergüenza de lo que le sucede y tiene mucho prejuicio en contar según qué cosas, y otro 50%, afortunadamente, te lo cuenta todo y nos quiere compartir su experiencia. Todavía hay mucho prejuicio y creo que con X preguntas vamos a animar a las personas a dejar de estigmatizar esas situaciones. Creo que el sexo debería de ser una asignatura. La sexualidad debería estar implantada como tal en los colegios y en los institutos. No podemos llegar a los 15, 16 o 17 y no saber cómo se hace bien una felación. Y que dé miedo a preguntar cómo se hace. Bueno, pues ya que no están los colegios, por lo menos Spotify te da la oportunidad de aprender un poquito.

En general, ¿cómo vamos los españoles en materia de educación sexual?

Catastróficamente. No vamos si nos comparamos con otros países que están mejor. Aun así, España es uno de los países que tiene un marco legal de los más avanzados en cuanto al colectivo LGTBI, y eso ha hecho que la mente sexual haya avanzado mucho. Aun así, queda mucho por aprender. Una buena parte de la sociedad no tiene ni idea, queda mucha vergüenza y hay mucho prejuicio.

¿Qué tipo de prejuicios?

En mi caso personal, a muchos chicos les sigue dando vergüenza o pudor decir me gusta una chica trans, o me he acostado con una chica trans con o sin pene. Es algo que yo he vivido en mi día a día. Pero en cuanto veo que me intentan ocultar, me desoculto yo misma y lo cuento. Y en general, de todo. Por ejemplo, está el típico chico al que le ponen mujeres con sobrepeso y le da vergüenza, pero que te guste eso es maravilloso. Nadie te va a decir nada malo, solo es sexual. La vida son dos días, hemos venido aquí a pasarlo bien.

Habrá escuchado otros formatos similares a X Preguntas. ¿Quiénes son tus referentes?

No puedo no nombrar a Daniela Blume y sus míticos programas de radio donde ella misma hablaba sobre sexo, y me encanta. Para mí es una fuente de inspiración. ¿Te acuerdas del mítico programa de televisión Dos Rombos ? Pues yo era pequeña y le veía la gracia. Y mira, ahora estoy yo hablando sobre lo que más me gusta, que es el sexo.

Es un podcast con una introducción, pequeñas historias de los oyentes y también mucha pedagogía. ¿Tiene asesoramiento?

Tenemos un equipo maravilloso de dirección y guionistas, y trabajamos con un centro de educación sexual que nos ayudan con muchas de las informaciones. Yo con cada episodio aprendo.

¿Cree que partidos como VOX hacen daño a la diversidad?

Hacen llegar sus discursos de odio a la población que no está bien enterada, y a veces la gente se cree esos discursos que no tiene ni pies ni cabeza. Ocurre lo mismo con las TERF.

Es una figura pública, forma parte de la dirección socialista en Valencia. ¿En algún momento se ha cohibido desde entonces a la hora de hablar de algunos temas?

Lo primero que dije en la primera reunión que tuve con los miembros del PSOE fue que no pensaba fingir ni ser alguien que yo no soy. Si me queréis, me queréis como soy. Si me apetece hacer topless, lo voy a hacer, si me apetece hacer un vídeo diciendo que me he enamorado de un chico de Vox, lo voy a hacer, si me apetece enseñar mi vaginoplastia, la enseño. Tengo el perfil menos políticamente correcto del mundo de la historia de los políticos. Soy una persona que se sube a todos los trenes porque nunca se sabe cuándo van a volver a pasar. Ellos aceptaron y ahí estamos, de la manita de momento.

¿Cuál sería el logro de X Preguntas ?

Hacerlo ya es un logro y me siento súper agradecida. Sería terminarlo por todo lo alto con cuantos más oyentes mejor, continuar haciendo muchas más temporadas, pasarlo bien y disfrutar. De momento, como yo soy tan guerrera, estoy curada de espanto. Pero me gusta decirle a la gente que se acerque al programa porque van a pasar un buen rato, se van a reír y van a aprender.

Y solo dura 10 minutos, un viernes a la semana. ¿No se te queda corto?

¡Cortísimo! A veces digo: ¿ya, en serio? ¿Cómo decía ese refrán de más vale poco que…? Bueno, no me acuerdo.

