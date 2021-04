Daniela Genie: la venezolana que conecta a los artistas con las “apps” del momento

Entornointeligente.com / Daniela Genie es una venezolana que actualmente destaca dentro del negocio de las redes sociales y las apps más famosas en la actualidad. Cursó estudios en el área de Negocio Internacional en la ciudad de San Francisco, California. Su pasión por la música la llevaron por un camino, que si bien parecía alejado en un principio, ahora conecta eficaz y orgánicamente.

Genie, es considerada “el punto de encuentro” entre los artistas musicales, famosos creadores de contenido en las redes sociales más populares, con las nuevas propuestas que el mundo del entretenimiento digital ofrece.

La pelirroja seguida en sus redes como @danielagenie, fue integrante del equipo impulsor de Músical.ly, aquella plataforma que combinaba micro videos con música y que hoy se convertiría en la red social más popular a nivel mundial: Tik Tok. Con sus ideas, pasión y trabajo, la venezolana cuenta que nunca imaginó poder ser parte fundadora de un movimiento que tomaría tal relevancia en el entretenimiento y las nuevas generaciones.

El artista británico Sam Smith junto a Daniela Genie (CORTESÍA)

Ha trabajado con artistas latinoamericanos e internacionales como guía y promotora de nuevas aplicaciones digitales sociales, ayudándolos a “entrar” en las nuevas tendencias de creación de contenido y mantenerlos interesados en esas nuevas plataformas para las que trabaja, entre ellos se nombran a: Sebastian Yatra, Camilo, Karol G, Becky G, Camila Cabello, Nicky Jam, Mau y Ricky, Rosalía, Lele Pons, Guaynaa, Marc Anthony, Sam Smith, Trinidadjames, Alicia Keys, Jason Derulo y muchos más.

También, se ha visto a Genie participado en los Grammys latinos haciendo ese enlace entre los famosos y el mundo digital.

-¿Desde cuándo comenzó a ver las redes sociales como un trabajo?

-La verdad, fue una coincidencia, yo buscaba trabajar en la música y me interesaba muchísimo hacerlo en labels, disqueras, etc. En 2017 encuentro Musical.ly, quienes estaban buscando a alguien que tuviese buen manejo del idioma inglés y que hablara español, que pudiera viajar y tuviese conocimiento de la música y el mundo del entretenimiento; ahí decidí aplicar y luego me llamaron.

“Con esto quiero decir -añade-, que no hubo un momento específico en el que vi las RRSS como un trabajo, sino que empecé a hacerlo sin querer; para ese entonces ni siquiera sabíamos si Musical.ly iba a tener éxito como red social. De hecho, al comienzo cuando traíamos artistas y creadores a coloborar en la aplicación, nuestros superiores nos decían que no mencionáramos que se trataba de una red social, pues no sabíamos qué dirección tomaría”.

-Es conocida por ser “esa conexión” entre Tik Tok y los artistas ¿a qué se refiere eso exactamente?

-Sí, trabajé en Musical.ly/ Tik Tok por un poco más de tres años. Al comienzo, la manera de cómo traíamos artistas era escribiéndoles, explicándoles que había una nueva plataforma para sus contenidos, hablando con sus managers, etc. Principalmente por eso me decían que yo era “ese punto de encuentro”, porque ayudaba a estos famosos a entrar en la plataforma, mostrarles el nuevo espacio, sus beneficios, ayudarlos a realizar contenidos para que luego utilizaran la app solos y no se quedaran en un artista grande que tiene una cuenta verificada, pero que no sube videos (en este caso).

“Cuando una app es muy nueva- continúa-,los artistas y creadores que son grandes en otras plataformas, no entienden muy bien éstas; ya sea por ese gran número de seguidores que ya tienen, o porque su contenido está muy adaptado a otros espacios, etc. Mi trabajo, entonces, era ayudar a esos creadores a entender qué hacer en Tik Tok: llegaban, teníamos una reunión y les explicaba cuáles eran las opciones de lo que podían hacer, cómo podían crecer dentro de este espacio, y porqué era un beneficio para ellos entrar a la nueva plataforma, ese comienzo y primeros pasos en la adaptación tomó muchísimo tiempo”.

Además, Genie resalta que, en el año 2017, ella y su equipo se dieron cuenta que Tik Tok era una herramienta muy poderosa para impulsar la parte musical, porque muchas canciones se vuelven virales allí, y luego eran “trending” en otras plataformas digitales y redes sociales.

La cantante Camila Cabello también participó en las guías de Genie (CORTESÍA)

-¿Qué se siente haber formado parte de lo que hoy es una de las plataformas más grandes?, ¿cuál cree que es el secreto detrás el éxito de Tik Tok?

-Es increíble. No solamente ser parte de una de las aplicaciones más populares, sino haber visto desde el comienzo sus primeros pasos y cómo poco a poco se convirtió en un proyecto exitoso. Por ejemplo, en California, cada año se crean muchísimas aplicaciones y “Startups” ( se le dicen a compañías más pequeñas) y a la mayoría no les va tan bien como le fue a Musical.ly, por lo que, para mí, es un honor inmenso haber formado parte de ese grupo de veinte personas que comenzaron con esta idea, y todavía más, haber sido una de las tres personas que designaron para trabajar en el equipo de Latinoamérica. Creo que muchas personas ven el producto final y todo el éxito que tiene, pero no entienden qué es crecer una plataforma desde el comienzo, y eso es lo que me hace sentir orgullosa. También, me encanta haber podido dar mis opiniones sobre qué hacer o no para que la app pudiese tomar una dirección, que mi granito de arena esté hoy allí es emocionante.

“El secreto de Tik Tok, para mí, fue la comunidad tan grande que logramos crear; es decir, todos los artistas y creadores que pudimos traer en ese momento, nos hacían saber que de verdad les gustaba el producto y lo que les ofrecía, que era algo nuevo que no tenían otros espacios, como la música en los videos, poder conocer personas rápido y tener ese alcance más rápido de forma viral, ya que no es necesario que sigas a las personas para conocer sus contenidos; todo lo contrario, Tik Tok se caracteriza porque primero interactúan con el contenido y luego decides qué seguir, su algoritmo es algo que ha hecho de esta aplicación un éxito también” agrega.

-¿Cómo ve el panorama para los creadores de contenido digital más adelante?, en vista de las constantes quejas de los “Youtubers” por las políticas de uso del sitio; ¿cree que seguirán emigrando?

-Creo que van a seguir yendo a otras plataformas. En el mundo de la redes sociales y las aplicaciones, nunca se sabe cuánto tiempo va a seguir siendo #1 cierta app, puede que hoy sea Tik Tok y mañana sea otra, pues siempre están en constante competencia las aplicaciones por la atención de los famosos, creadores y usuarios. De hecho, la nueva competencia que hay, además de tener el mayor número de usuarios, es el mayor tiempo que pasan en la app… hasta eso cambió y seguirá en esa constante evolución.

-¿Cuál sería un tip de Daniela Genie que no puede faltar al momento de crear una comunidad en RRSS?

-Definitivamente, la constancia. En mi trayecto trabajando en redes sociales, me he dado cuenta de que en muchos casos el contenido de algún usuario que crecía en las plataformas, no era, quizás, el mejor, pero siempre “posteaba”, siempre mantenía actualizando y siempre tenía algo que colocar en su perfil, al cabo del tiempo me di cuenta que la constancia de esa persona se traducía en números y en popularidad.

“Otra cosa importante, es aportar algo a tu comunidad; por ejemplo, si tu cuenta es de fashion, pues dar algún tip o ayudar a entender a tus seguidores cómo lo entiendes tú, porque las personas quieren aprender de ti y de ese contenido que aportas. Por último, aconsejaría también, integrarse a las nuevas redes sociales, porque quizás esa nueva app que está en sus comienzos sea el siguiente Tik Tok o Instagram, y estar desde el principio te ayudará a crear una base, cosa que luego es mucho más difícil cuando la aplicación se vuelve popular”, finaliza Daniela Genie, quien a pesar de haber dejado sus días en Tik Tok atrás, en la actualidad se mantiene ocupada trabajando y colaborando para distintos proyectos también asociados al entretenimiento digital. Creando nuevos espacios para hacer llegar los diferentes contenidos de interés actual, así como la música y sus artistas que disfrutan llevar su arte a la ventana virtual.

