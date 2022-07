Daniela Bascopé llora al regresar a Venezuela luego de 5 años «me tiene muy conmovida» (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

En su entrevista con Luis Olavarrieta , la actriz venezolana Daniela Bascopé confesó cómo se siente al volver a Venezuela luego de 5 años sin venir. Recientemente en su entrevista con el periodista criollo, la famosa protagonista de telenovelas quien radica en México, contó a sus seguidores a través del canal de Youtube de Olavarrieta, cómo se sintió tras regresar nuevamente al país, comentando « Hay una parte de mí que sigue aquí, Caracas soy yo, primera vez que lloro después que me baje del avión, uno se va pero no se termina de ir».

Seguidamente, dejó un mensaje a todos los espectadores venezolanos sobre la situación en Venezuela, explicando « Deseo de todo corazón que sea cual sea el proceso que tenga el país, hemos tenido bastante oscuridad, yo no sé si vamos a luz o a la recuperación, por ahí es una combinación de las dos cosas y vamos a encontrar el camino, sin duda alguna ha sido un proceso de crecimiento durísimo para un montón de gente».

Seguidamente, Bascopé dijo que espera algún día volver a Venezuela, pero de momento no sabe cuándo pueda ocurrir, lo que sí aseguró es que visitará de vez en cuando los paisajes criollos. Por último, Daniela dijo que desde que llegó ha sentido el calor de los fanáticos « Me siento abrazada, me he reencontrado con la artista que yo era aquí, se me había olvidado el cariño que tanta gente me tenía y eso es lo que me tiene conmovida».

Redacción Gossipvzla

