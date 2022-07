Daniela Alvarado responde a quienes la critican por su nuevo look  (+Video)

Entornointeligente.com /

La actriz venezolana, Daniela Alvarado no se quedó callada y tras la gran cantidad de comentarios negativos que ha recibido por su nuevo look, decidió hablar. A través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, la criolla posteó un video en donde junto a su estilista, Igor Ortega comenta: «Hay muchas cosas que aclarar porque hay algo que me llama mucho la atención, y es que la gente no puede dormir. Les quita el sueño mi cabello» .

Seguidamente, indicó: «Número uno, la textura de mi cabello, ¿cuál es? Liso, delgadito. ¿Cantidad? Poca», señala, mientras Ortega comenta. «Eso la gente lo sabe porque se han preocupado por acentuar: ‘Es que ella tiene el cabello muy fino y cómo le vas a hacer eso’».

Aclaró también que el cabello rubio que luce actualmente se decidió para el montaje «Hamlet» , obra en la que dio vida al príncipe danés. Como se recordará, la propuesta fue desarrollado solo con actrices: «Ahorita voy a hacer una película, entonces este corte y el color quedan perfectos para la película. Cuando vean la película se van a dar cuenta de que queda perfecto» , comentó.

Ya en un tono más serio, explicó que los cambios en su imagen únicamente le competen a ella y su grupo de trabajo: «Vamos a hacer algo, si a mí no me quita el sueño, a Igor tampoco, porque él es feliz y además, es excelente en lo que hace (…), yo me lo cuido, él me lo cuida (…), si a mí me hace feliz, ustedes no tienen por qué perder el sueño ante esta situación, que no es ninguna situación» .

«Yo soy feliz con mi cabello, me encanta, me encanta el color, me lo tripeo enormemente; además de que yo siempre pensé que eso no me quedaría bien, pero fíjate», acotó.

Su estilista también opinó sobre el tema: «Hay una intención para que este cabello esté así, hay un proyecto, ella es feliz».

Alvarado finalizó el video dejando saber que su cabello no tiene mayor importancia para ella: ‘’ Me preocupan otras cosas, cosas políticas, sociales, me preocupan cosas a la que yo lamentablemente no tengo para acceder’’.

