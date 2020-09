  Daniela Alvarado mostró los resultados en su rostro tras inyectarse botox

Entornointeligente.com /

La actriz venezolana Daniela Alvarado mostró con detalles a través de su red social instagram, el cambio en su rostro tras inyectarse botox.

“Siempre hay que ser cuidadosos con nuestro cuerpo, de lo bueno poco, pero lo mas mas importante es que si queremos hacernos algo en nuestro rostro o cuerpo, lo hagamos con un profesional. El @drtoroparilli es ese profesional en el que confio y por eso se los recomiendo con los ojos cerrados”, expresó la actriz.

Y si comenzamos la semana con buen pie? Esto si es una foto vale De mi amado @guillefelizola Makeup @rocpmakeup

YS/Informe21

