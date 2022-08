Daniela Alvarado habla su trastorno de ansiedad

Entornointeligente.com /

La salud mental no es un juego. Recientemente la actriz venezolana Daniela Alvarado reveló a través de sus redes sociales que desde los 20 años de edad ha estado luchando contra un trastorno de ansiedad que en ocasiones paraliza su cuerpo. Este a veces se presenta con leves síntomas de depresión y lo que le generan es unas inmensas ganas de llorar sin que exista un motivo específico. Sin duda, esto nos demuestra que los artistas no son de hierro y que pueden sentirte afectados de forma psicológica.

Frente a ello, la misma Daniela expresó: «Cuando uno sufre de ansiedad las cosas se manifiestan de manera exagerada, es decir, uno lo ve todo más dramático, más grande, más exacerbado, uno lo que quiere es dormir o llorar, sientes que hay situaciones que no controlas y eso te crea como una angustia el no poder manejar las situaciones. Comes mucho, te da por comer o por cualquier otro vicio, puede ser fumar, puede ser beber».

Luego de explicar su experiencia la misma actriz de diferentes dramáticos de televisión y el cine, invitó a sus seguidores a buscar ayuda profesional si sienten algún síntoma fuera de lo normal que les indique que están padeciendo un trastorno. Sin bien estos padecimientos a ella nunca la han frenado en su carrera, si le han hecho mucho más difícil el camino.

En definitiva, los trastornos mentales pueden afectar a todas las personas sin importar su profesión. Desde influencers y actores hasta personas comunes que se encuentra fuera del foco público. Lo importante en todos los casos es reconocer que algo no está bien y empezar a tratar el problema de la mano de un psicólogo que te ayude a entender lo que tienes, transitar en todas las emociones que eso genera y aprender a vivir fluyendo constantemente.

