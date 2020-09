Daniela Alvarado en sus “días más simpáticos” barre el piso con la jurado del Miss Venezuela #loveyourself (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Luego de la polémica que genero Shairi Arredondo con su pregunta sobre el amor propio, muchos fueron los famosos criollos que opinaron al respecto, expresando su descontento por la participación de la influencer como jurado del Miss Venezuela 2020. Esta vez fue turno de Daniela Alvarado , quien es conocida por no quedarse callada, de dar su opinión al respecto y a través de sus historias de Instagram , hablo sobre lo que significa el amor propio.

Daniela comenzó felicitando a Miss Zulia, Mariángel Villasmil , por haber respondido a la pregunta de Shairi Arredondo, la cual señaló que la modelo no se amaba a si misma por tener cirugías y maquillaje.

“Principalmente quiero felicitarte Mariángel por haber mantenido la calma, la cordura y la poca lógica que probablemente se pueda sentir en ese momento de nervios y de angustia cuando tienes que responder una pregunta como esa” , comentó.

VER TAMBIÉN:

La más criticada de la noche, el drástico cambió de Isabella Rodríguez para el Miss Venezuela 2020 (+CAPTURAS)

Y agregó, “Qué necesidad tienen de preguntarle a una chica que esta aterrada, de que si ella tiene los senos operados o la nariz operada eso signifique no amarse a sí misma. Eso es una manera de amarse… Está en todo su derecho de operarse lo que le dé la gana”.

Por último la venezolana pidió que dejaran de ser “tan crueles” con las candidatas a reinas de belleza, ya que “ellas no van solucionar los problemas económicos, ni agropecuarios, ni presenciales de este país”.

View this post on Instagram

Por amor así misma y barre el piso con la polémica jurado del Miss Venezuela #loveyourself — #danielaalvarado

A post shared by GossipVzla (@gossipvzlafarandula) on Sep 24, 2020 at 6:47pm PDT

Redacción GossipVzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com