Daniel Zegarra: el peruano que destaca en EE.UU y promueve la ciencia en YouTube

Fue en los laboratorios de la UPCH y junto a su mentor el Dr. José Luis Aguilar Olano que descubrió su interés por la inmunología. Culminó su bachillerato, y luego de una pasantía en el extranjero, hizo su Ph.D. en la Universidad de Yale. Su investigación se centra en las bacterias que hay en el intestino (microbiota intestinal) y el rol que tienen en procesos inmunes durante la salud y en enfermedad. «De eso trata mi tesis del doctorado de cómo podemos manejar estas bacterias en el intestino para mejorar el pronóstico de cura de algunas enfermedades autoinmunes», señala el biólogo peruano a la agencia Andina. Lee también Luis Alberto Díaz, el médico de origen peruano que busca la cura para el cáncer de colon Estudiando bacterias intestinales Durante su Ph.D. en la Universidad de Yale, y con la asesoría del Dr. Martin Kriegel, se enfocó en identificar bacterias específicas que empeoran enfermedades autoinmunes, particularmente el lupus. «Encontré que una dieta alta en fibra es suficiente para disminuir las bacterias «malas » o patogénicas y fomentar el crecimiento de bacterias «buenas» capaces de disminuir procesos autoinmunes», detalla Zegarra. Actualmente durante su postdoctorado en Memorial Sloan Kettering Cancer Center , con la mentoría de la Dra. Gretchen Diehl, ha publicado un mecanismo novedoso en el cual las bacterias intestinales inducen la formación de células inmunes capaces de identificar a bacterias específicas generando protección o daño en el huésped según el contexto. «Este proceso ocurre en un órgano inmune llamado timo, únicamente temprano en el desarrollo, y se «apaga» a medida que el huésped envejece. En el futuro, cuando lidere mi laboratorio, combinaré ambos descubrimientos e investigaré cómo las bacterias intestinales activamente inducen la creación de nuevas células inmunes que empeoran o mejoran enfermedades autoinflamatorias y autoinmunes», señala el investigador. Premiado en los Estados Unidos Por esa investigación, Daniel Zegarra Ruiz fue reconocido con el premio Dr. Eddie Méndez que se otorga a los i nvestigadores postdoctorales de diversos orígenes y que representan a las minorías en ciencia, como latinos, afrodescendientes, mujeres y otros grupos. En esta edición fueron 10 los ganadores, donde también figura el peruano Luis Hernández-Núñez, Ph.D. de la Universidad Harvard. Para postular a este galardón tuvo que presentar un ensayo de su investigación, sus publicaciones en revistas científicas de alto impacto como Nature, Science, Cell Host & Microbe, Science Translational Medicine, entre otras; cartas de recomendaciones y un ensayo de diversidad donde narra cómo ayudar a la gente de distintos contextos con la ciencia. «Los que ganan este premio son postdoc que están en la última etapa de su entrenamiento. Se espera que estas personas que han ganado entren al mercado laboral y postulen a distintas universidades para tener su propio laboratorio», comenta Zegarra. El 19 y 20 de setiembre durante un simposio los ganadores harán presentaciones sobre los hallazgos de su investigación y se relacionarán con otros científicos. «Es una gran oportunidad, que nos abrirá muchas puertas «, señala emocionado. Sin embargo, no es el único premio que ha recibido Zegarra Ruiz. Los últimos años han sido muy fructíferos para él y su prometedora carrera como investigador. Este año ganó el Tri-Institutional Breakout Prize for Junior Investigators, el cual galardona con un premio en efectivo a los 6 mejores postdocs de Memorial Sloan Kettering Cancer Center , Cornell University, y Rockefeller University (Premio: $25,000). También fue reconocido por AAI Thermo Fisher Trainee Achievement Award, en el cual la Asociación Americana de Inmunología (AAI por sus siglas en inglés) premia a los 6 inmunólogos jóvenes más prometedores en sus áreas (Premio: $1250). En el 2021 ganó el Ludwig Center Basic and Translational Immunology Postdoctoral Award, el cual ofrece sueldo/bono de viajes por hasta 2 años a las mejores propuestas de investigación en cáncer en Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Lee también Conoce al investigador piurano que estudia la relación entre las bacterias y el cáncer Su mayor sueño: ser jefe de laboratorio Sin duda todos estos logros en su carrera incrementan las posibilidades de tener su propio laboratorio, el cual es su mayor sueño. «Desde que empecé mi doctorado tenía bien claro que iba a tener mi propio laboratorio, ser jefe. Las postulaciones son muy fuertes, todo suma, las publicaciones de alto impacto, los premios, reconocimientos y otros aspectos que hacen atractivo al investigador. Todo eso me va permitir aplicar a distintas universidades a finales de este año. Estoy pensando en postular a 35 universidades «, comenta convencido. El proceso no es inmediato – agrega el investigador- después del periodo de aplicación los profesores se reúnen, invitan a entrevistas por zoom y de 100 postulantes solo quedan 20 en la fase de entrevistas. Luego solo llaman a 5 para la entrevista personal que consta de una charla de media hora donde se habla de la investigación. Si logra convencerlos, de los cinco solo llaman a uno o dos para que finalmente se unan a la plana de profesores y ser jefes de laboratorio. Entre mi Casa y el Lab Si bien gran parte de su día Daniel Zegarra se la pasa investigando en el laboratorio, cuando llega a casa tiene otras responsabilidades – también mayores- criar a su pequeño Santiago de solo un año de edad . Junto a su esposa Fátima Saldaña Morales, una destacada bióloga peruana, encontraron una forma muy original de cómo contarle a su hijo su trabajo y lo que hacen a diario, es así que decidieron crear el canal de YouTube: Entre mi Casa y el Lab. «Nació como un juego, buscando la forma de cómo contarle a Santiago lo que hacemos ahora, y pensamos en hacer videos. Empezamos con videos personales, desde cómo llegamos y qué hacemos. Como vimos que tiene buena pegada ahora publicamos videos dando recomendaciones a los estudiantes, por ejemplo: cómo hacer un buen CV, una buena presentación, cómo aplicar a doctorados, cómo vive un científico en los Estados Unidos y otros temas», señala. Precisamente él junto a su esposa Fátima fundaron en el 2013, Serendipity un programa de mentoría gratuito que capacita a estudiantes universitarios peruanos de carreras STEM. Hasta el 2018 formaron parte de esta iniciativa, y actualmente siguen compartiendo sus conocimientos y recomendaciones con los jóvenes a través de su canal de YouTube: Entre mi casa y el lab. «El mejor consejo que le puedo dar a un alumno de pregrado que realmente quiere hacer investigación, es que se una a un laboratorio, aunque lo manden solo a leer. Lo que menos recomendaría es simplemente ir a la biblioteca, estudiar y sacar 20. Mucho más importante es la experiencia «, concluye. Por ahora Zegarra Díaz sigue enfocado en cumplir su meta: ser jefe de un laboratorio y desde allí seguir dando oportunidades a los jóvenes investigadores, compartir su conocimiento y brindarles ayuda, porque está convencido que nada se puede hacer solo, siempre en equipo es mejor . Revisa más noticias sobre ciencia, tecnología e innovación en la Agencia Andina y escucha historias inspiradoras en Andina Podcast. Más en Andina: #AndinaPodcast ?? Un ensayo clínico del centro médico Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York ha conseguido que al menos 12 pacientes con cáncer de colon se curaran de la enfermedad gracias a un tratamiento con inmunoterapia. https://t.co/KyH4meJXJC pic.twitter.com/ZGJHwdMQHg

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 7, 2022 (FIN) MFA Publicado: 19/7/2022

