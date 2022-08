Daniel Ortega retiene otro sacerdote y se aumenta la persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua

Entornointeligente.com /

En medio de tensiones que hay entre la Iglesia Católica y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega , el sacerdote Aníbal Manzanares denunció que le han prohibido salir de su parroquia que queda en Terrabona, Matagalpa.

Esta denuncia la presento a través de sus redes sociales en donde asegura que lo están vigilando.

«No puedo salir a las calles, a procesiones, a actividades fuera del templo parroquial, así que creo que me están vigilando».

No solo Manzanares está siendo sitiado por la Policía, ya que se conoció que el obispo Rolando Álvarez, de la comunidad eclesiástica de Terrabona, lo han estado vigilando por más de ocho días. Las autoridades lo acusan de querer organizar «grupos violentos» .

Además, hay cinco sacerdotes, tres seminaristas y los laicos que están sitiados por la Policía en la curia de la Catedral de Matagalpa.

Por los anteriores hechos, afirman que entre la Iglesia Católica y el Gobierno de Nicaragua están pasando por momentos muy duros.

A través del Facebook de la Parroquia San José, el obispo de Rolando Álvarez , pidió una oración para perder esta batalla con el «enemigo».

«Si oramos vamos a vencer las fuerzas del enemigo, porque esto no es una lucha corporal, no es una lucha humana, es una lucha espiritual, contra espíritus malignos, contra la fuerza de la oscuridad, porque el diablo está aleteando», expresó.

«Les pido a ustedes siempre sus oraciones, y les pido, por favor jóvenes, en sus pastorales, que seamos críticos ante esta situación que vivimos, dolorosa, donde la fe y la Iglesia siempre nos ha pedido callejear, ustedes saben que a mí no me dejan salir y es como que me estén matando», expresó.

