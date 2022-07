Daniel Orellana: «Solicitaremos la incorporación del eje Barquisimeto – Cabudare en la Ley de Zonas Económicas Especiales»

Entornointeligente.com /

– Publicidad – El responsable regional de Voluntad Popular en el estado Lara, Daniel Orellana, recordó que el eje metropolitano Barquisimeto – Cabudare, quedó fuera de las Zonas Economicas Especiales reconocidas por el régimen de Nicolás Maduro, para la promulgación de la reciente Ley.

El dirigente precisó que pese a ser una Ley proveniente de un organismo ilegitimo como la Asamblea Nacional del 2020, la misma viene a ensombrecer mucho más el futuro económico del país.

Recordó Orellana los beneficios que tenían Barquisimeto y Cabudare como centro logístico, como el ferrocarril, el cual se encuentra a su criterio «fallecido», pues no llegarán inversiones al estado mientras no sea un potencial centro para la exportación de materiales no petroleros.

– Publicidad – Tome Nota: Río Orinoco afectado tras derrame de petróleo en plataforma de Petrowarao

«Debemos como barquisimetanos, iniciar la solicitud de la incorporación de esta zona y los emprendimientos para que se instalen en Barquisimeto mesas técnicas con el fin de que se entregue en los próximos días el proyecto para la incorporación del eje en las Zonas Económicas Especiales», exclamó el dirigente.

Orellana destacó que el turismo es la bandera de estas Zonas Económicas decretadas, pero el turismo que se genera en varias zonas como Nueva Esparta, se basa en el acceso al mar . Sin embargo precisa que la producción de minerales no metálicos, como lo haría Lara, queda excluido.

«Insistiremos en la necesidad de mesas técnicas de trabajo con la participación de muchos ciudadanos que tengan interés de levantar la economía larense», concluyó el dirigente.

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado

– Publicidad –

LINK ORIGINAL: Descifrado

Entornointeligente.com